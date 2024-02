Porasla vrijednost dolara

London, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost dolara prema korpi valuta porasla je i prošle sedmice, četvrte zaredom, jer je sve jasnije da američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) neće već u martu smanjiti kamatne stope.

Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošle sedmice 0,5 odsto, na 103,96 bodova, blizu najvišeg nivoa u sedam sedmica, prenosi SEEbiz.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 0,6 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0785 USD.

Kurs dolara porastao je i prema japanskoj valuti, 0,15 odsto, na 148,38 jena (JPY).

U fokusu ulagača bila je prošle sedmice sjednica čelnika Fed-a, koji su, kao što se očekivalo, ostavili kamatne stope nepromijenjene u rasponu od 5,25 do 5,5 odsto.

Međutim, u saopštenju su naveli da ne očekuju smanjenje kamata dok ne budu čvrsto uvjereni da se inflacija stabilno spušta prema ciljanom nivou od dva odsto.

Predsjednik Feda Jerome Powell poručio je da ne očekuje da će u to biti uvjereni do marta.

Zbog toga su sasvim splasnule špekulacije da će Fed početi smanjivati kamate već u tom mjesecu.

Čini se i da će kamate ostati povišene duži period nego što se očekivalo, s obzirom na najnovije podatke s američkog tržišta rada.

U petak je objavljeno da je u januaru broj zaposlenih porastao 350 hiljada, gotovo dvostruko više nego što se očekivalo, a i plate su porasle neočekivano snažno.

A to pokazuje da će potrošnja, a time i pritisci na inflaciju i dalje biti pojačani.

„Zbog toga su splasnuli izgledi za smanjenje kamata u martu, a tržište je smanjilo i očekivanja u vezi sa ukupnim rezom kamata u cijeloj godini”, kazao je strateg u firmi Bannockburn Global Forex, Marc Chandler.

Čini se da ni Evropska centralna banka (ECB) neće smanjiti kamate tako brzo kako se na tržištu očekivalo jer inflacioni pritisci sporo popuštaju, a privreda eurozone zasad je izbjegla recesiju.

Sada se procjenjuje da bi ECB mogao početi smanjivati kamate u aprilu, a ne u martu kako se očekivalo još nedavno.

