Popusti na račune do kraja godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) odlučio je da se popust na račune za električnu energiju distributivnih kupaca, koji je prethodnom odlukom važio do 31. jula, produži do kraja godine.

“Pravo na popust, podsjetimo, imaju krajnji kupci priključeni na elektrodistributivni sistem koje snabdijeva EPCG, a koji na kraju obračunskog perioda nemaju neizmirena dugovanja za utrošenu električnu energiju”, navodi se u saopštenju.

Shodno Odluci o utvrđivanju popusta pravo na popust od 13 odsto na vrijednost obračunate aktivne električne energije i mrežnih usluga imaju domaćinstva – članovi Zlatnog tima koji mjesečno troše ispod 500 kilovat sati (kWh) električne energije. Ostali redovni kupci iz kategorije domaćinstva sa potrošnjom ispod 500 kWh ostvaruju popust od pet odsto.

“Popusti odobreni novom Odlukom Odbora direktora EPCG primjenjivaće se počev od obračunskog perioda koji počinje 1. jula”, dodaje se u saopštenju.

