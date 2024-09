Ponovo će Skupštini predložiti Zakon o fondu Stan za sve

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građanski pokret URA narednih dana će ponovo Skupštini predložiti Zakon o fondu Stan za sve, navodeći da očekuju podršku svih poslanika kako bi se krenulo u rješavanje problema građana koji nemaju svoj stan.

“Narednih dana će URA u Skupštini opet predložiti Zakon o fondu Stan za sve, koji su prethodno upravo ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Slaven Radunović, i premijer Milojko Spajić odbili, ali svako ima pravo na drugu šansu, pa i oni”, navodi se u saopštenju URA.

Iz URA su kazali da im je drago što su Spajić, predsjednik parlamenta Andrija Mandić i članovi njihove Vlade, konačno shvatili sa kakvim problemom se suočava preko 100 hiljada građana u Crnoj Gori, odnosno oko 40 hiljada porodica koje nemaju riješeno stambeno pitanje i koje po trenutnim tržišnim cijenama ne mogu doći do svog krova nad glavom.

“Jeste da je kuriozitet da se baš pred lokalne izbore u Podgorici toga sjetio Spajić, a nakon što se sa odmora iz Sen Tropea vratio u Crnu Goru, ali bolje ikad nego nikad. Naravno, pozdravljamo što su Radunović i Spajić prihvatili naš program Stan za sve, jer je to korak u dobrom smjeru i brzo ćemo ponovo vidjeti na djelu njihove partijske kolege u Skupštini, jer će naš poslanički klub opet predložiti Zakon o fondu Stan za sve na usvajanje”, navodi se u saopštenju.

Iz URA su podsjetili da je rješavanje stambenih problema građana Crne Gore koji nemaju svoj stan, za tu partiju prioritet, i da su upravo zato predložili osnivanje državnog fonda Stan za sve, preko kojeg bi građani mogli da po povoljnim uslovima dođu do svog krova nad glavom i to po cijeni izgradnje, odnosno, od nekih 900 EUR po metru kvadratu, što je duplo manje od aktuelnih tržišnih cijena.

“Zato smatramo da, kada je rješavanje ovog problema u pitanju, nema mjesta za bilo kakve političke kalkulacije i sujete, jer interes građana mora biti svakako na prvom mjestu. Iako je bilo jasno u prethodnom periodu da je na ovom pitanju partijama Spajićeve i Mandićeve većine prije svega bio bitan njihov partijski interes”, naveli su iz URA.

Iz URA su naveli da su danas, osam dana pred lokalne izbore u Podgorici, dobili od Spajića i Radunovića “bajkovita rješenja virtuelnog svijeta u kojem trenutno funkcioniše i njihova Vlada”.

“Jasno je da su od njih danas građani dobili samo izmaštane puteve, izmaštane kvartove i cijenu kvadrata od hiljadu EUR, koja je po našem sudu previsoka, i da je 900 EUR neka realna cijena po aktuelnim tržišnim cijenama. Ponavljamo, pozdravljamo naglo stečenu zabrinutost Spajića za realne probleme građana, ali mislimo da bi umjesto crtanja na kompjuterskim programima, preduzimanje konkretnih zakonodavnih i drugih mjera bilo mnogo efikasnije i realnije”, navodi se u saopštenju.

Iz URA su pozvali sve poslanike i poslanice u Skupštini i čitavu javnost da slobodno predlože amandmane na njihov predlog o osnivanju fonda Stan za sve, kako bi zajedničkim snagama došli do što boljeg zakonskog rješenja.

