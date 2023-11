Ponovo će ocjenjivati ponude za gradnju solarne elektrane Briska gora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je zadužila Ministarstvo energetike i rudarstva da formira novu tendersku komisiju koja će ponovo ocjenjivati ponude pristigle na javnom pozivu za gradnju solarne elektrane Briska gora, u Ulcinju.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju vezano za realizaciju projekta izgradnje solarne elektrane Briska gora.

Kako je saopšteno iz Vlade, u postupku sprovođenja aktivnosti po Javnom pozivu objavljenom 19. maja 2018. godine, ponude su podnijela tri ponuđača.

Tenderska komisija je donijela Odluku o utvrđivanju rang liste prema kojoj je konzorcijum Fortum i EPCG ostvario status prvorangiranog ponuđača, drugorangirani je bio konzorcijum IREDL, dok je ponuda konzorcijuma Montesolar ocijenjena kao formalno neispravna.

Iz Vlade su podsjetili da je u sudskom postupku, koji je uslijedio, Upravni sud donio presudu kojom je usvojena tužba Montesolara i poništena odluka tenderske komisije.

„U cilju izvršenja sudske presude i prevazilaženja postojećih problema u realizaciji ovog važnog projekta, Vlada je zadužila Ministarstvo energetike i rudarstva da obrazuje novu tendersku komisiju za ocjenu dokumentacije dostavljene po Javnom pozivu“, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila i Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije podmorskim kablom.

Projekat povezivanja elektro-energetskih sistema Crne Gore i Italije realizuju Vlada, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) i italijanski operator prenosnog sistema Terna.

U saopštenju Vlade se navodi da je izgradnja podmorskog kabla jednosmjerne struje kapaciteta hiljadu megavati (MW) investicija vrijedna preko 758 miliona EUR i predstavlja obavezu Terne, dok je Vlada preuzela obaveze koje su vezane za pitanja donošenja prostornog plana, eksproprijacije, izdavanja građevinskih dozvola, kao i pružanja podrške CGES-u i Terni u cilju realizacije projekta.

Ističe se da je u međuvremenu puštena u pogon jedna žila podmorskog kabla kapaciteta 600 MW, a trafostanica Lastva je povezana na 400 kV mrežu početkom aprila 2019. godine.

Iz Vlade su podsjetili da je podmorska interkonekcija između Crne Gore i Italije zvanično puštena u komercijalnu upotrebu 28. decembra 2019. godine.

„Zaključno sa 24. oktobrom, završena je 100 odsto izrada projektne dokumentacije i isporuka opreme i izvedeno je oko 89,2 odsto radova. Obezbijeđeni su uslovi za izvođenje radova na 97 odsto stubnih mjesta“, piše u saopštenju.

U Informaciji se navodi da su realizaciju projekta pratili brojni problemi koji su dijelom bili očekivani, s obzirom na obim i vrstu radova koje je trebalo realizovati, kao i status katastaskih podataka, zbog čega su se morala tražiti alternativna rješenja, koja su zahtjevala dodatno vrijeme i sredstva.

„Tim povodom, zadužena su nadležna ministarstva da dostave Vladi predloge konkretnih rješenja, kako bi se sve preostale obaveze završile u najkraćem mogućem roku“, navodi se u saopštenju.

