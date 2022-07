Pomoć male vrijednosti do 200 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pomoć male vrijednosti može se dodijeliti pojedinačnom korisniku u iznosu do 200 hiljada EUR, odnosno do 100 hiljada, ukoliko korisnik obavlja drumski prevoz tereta za najamninu ili naknadu, u tri fiskalne godine, pojasnili su iz Agencije za zaštitu konkurencije (AZZK).

Iz Agencije su to saopštili u cilju upoznavanja javnosti, građana, privrede i osoba koje raspolažu javnim sredstvima.

„De minimis pomoć (pomoć male vrijednosti) se može dodijeliti pojedinačnom korisniku u ukupnom iznosu do 200 hiljada EUR (odnosno do 100 hiljada EUR, ukoliko korisnik obavlja drumski prevoz tereta za najamninu ili naknadu), u periodu od tri fiskalne godine“, navodi se u saopštenju.

Iz AZZK su istakli da se smatra se da taj iznos ne može da naruši konkurenciju, zbog čega de minimis pomoć ne podliježe obavezi prijavljivanja Agenciji.

„Sektori u kojima se ova pomoć ne može dodijeliti su usluge povezane sa izvoznom djelatnošću i sektor primarne poljoprivrede i ribarstva“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, obaveza davaoca pomoći jeste da vodi računa da ne dođe do prekoračenja dozvoljenog gornjeg iznosa pomoći, što osigurava tako što prilikom svake dodjele mora od korisnika dobiti izjavu o svim drugim dobijenim de minimis pomoćima.

Iz AZZK-a su dodali da je obrazac te izjave dostupan na internet stranici Agencije.

„U tom cilju, na internet stranici Agencija za zaštitu konkurencije je javno dostupan Registar de minimis pomoći, a obaveza davalaca de minimis pomoći je da danom dodjele pomoći, istu unese u Registar de minimis pomoći“, rekli su iz Agencije.

Oni su naveli da, preko Registra de minimis pomoći, prate da li je eventualno došlo do prekoračenja.

Kako su dodali, Agencija je nadležna da pokrene ispitni postupak naknadne kontrole ukoliko dođe do sumnje da je neki korisnik dobio više od 200 hiljada EUR tokom tri fiskalne godine, a da prethodno davalac nije pomoć prijavio Agenciji.

