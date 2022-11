Politička stabilnost pretpostavka vraćanja ekonomije i društva na put stabilnog razvoja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Politička stabilnost je pretpostavka vraćanja crnogorske ekonomije i društva na put stabilnog razvoja, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je, na svečanosti povodom uručivanja nagrada Privredne komore Crne Gore, kazao da je svaki uspjeh važan, posebno danas u svijetu prepunom neizvjesnosti.

Đukanović je rekao da je još važniji i rjeđi uspjeh u Crnoj Gori, koja traumatično ponovo prolazi vrijeme političke i društvene nestabilnosti.

„Uspjeh se ne postiže za jedan dan ili godinu. Uspjeh predstavlja proces postizanja ciljeva koje smo postavili. U tom procesu važno je da se spoje jasna vizija i posvećenost, istrajnost i spremnost na naporan rad“, rekao je Đukanović.

Đukanović je naveo da su strpljivo i uporno gradili sve bolji poslovni ambijent i bili prepoznati kao zemlja predvidivog i konzistentnog zakonodavstva, niskih poreza i dobre poslovne klime.

„Najbolju potvrdu ovakvim politikama dale su strane direktne investicije koje su u pojedinim godinama dosezale i do jedne petine BDP-a. Da nije bilo povjerenja stranih investitora prema nama, zasigurno ne bi bilo ni toliko investicija u Crnoj Gori“, istakao je Đukanović.

Prema njegovim riječi,a, Crna Gora je od partnera prepoznata je kao “zemlja dobrih vijesti” i “uspješna evropska priča” i “sidro stabilnosti Balkana”.

Đukanović je kazao da je krajem avgusta 2020. godine došlo do promjene vlasti, a njihovi politički oponenti imali su gotovo simboličnu prevagu na parlamentarnim izborima.

„Pored naših određenih slabosti tokom dugog vršenja vlasti tome je doprinijelo i to što je dio inostrane javnosti povjerovao je da svaka promjena, bez obzira na njen kvalitet može biti dobra“, rekao je Đukanović.

Kako je rekao, Crna Gora se nalazi pred vanrednim parlamentarnim izborima, a priča o privrženosti evropskom putu svela se na puku retoriku, koja se servira partnerima u Briselu.

„Pod plaštom regionalnog povezivanja nude se sumnjivi projekti kao “Otvoreni Balkan” umjesto ispunjavanja obaveza iz evropske agende“, istakao je Đukanović.

Kako je kazao, opomene stižu i iz same EU, uz prijetnju da se zatvaraju vrata za ubrzane integracije.

On je poručio da se evropske vrijednosti sve više gube u balkanskim mitovima i bespućima.

Kako je kazao, u životu svakog čovjeka, pa i u životu svake kompanije, dvije godine je veliko vrijeme.

„Zapravo, vrijeme je najvrednija imovina u svačijem životu i vrlo je važno shvatiti kako ga uložiti, u koga ga i gdje uložiti. Izgubljeno vrijeme više ne možemo vratiti. Zato, ne gubimo naše vrijeme“, dodao je Đukanović.

On je ocijenio da je poljuljano i povjerenje investitora i stranih partnera bez kojih nema ni potrebne unutrašnje političke stabilnosti.

„Zato, da ne bismo svi zajedno gubili vrijeme, da ne bismo trošili taj toliko dragocjeni resurs, moramo što prije uspostaviti političku stabilnost, i nastaviti sa započetim reformama koje će naše društvo dinamičnije približiti evropskoj porodici. Politička stabilnost je pretpostavka vraćanja naše ekonomije i našeg društva na put stabilnog razvoja“, poručio je Đukanović.

Đukanović je istakao da se ne smije posustati sa reformama i da se ići brže naprijed, mijenjati izgled zemlje i poboljšavati kvalitet života građana može samo reformišući društvo i ekonomiju.

Dostizanjem tih ciljeva, prema njegovim riječima, i crnogorsko društvo će biti uspješno.

On smatra da sve više u prvi plan izbija politička potreba da se obećanjima datim na nerealnim osnovama, zadovolje rastuće želje i potrebe građana i spirala obećanja kreira spiralu ekonomskih problema.

„Populizam nije pronašao pogodno tlo samo u Crnoj Gori, već i u mnogim zemljama svijeta. Kada bi data obećanja bilo moguće tako lako realizovati, siguran sam da ne bi bilo potrebe ni da postoji ekonomija kao nauka, ne bi bilo potrebe ni da vi radite tako uporno i marljivo, ne bi bilo potrebe da se odričemo bilo čega“, rekao je Đukanović.

On je ocijenio da je međusobno povjerenje prva od ključnih pretpostavki dinamike oporavka ekonomije i društva, a dinamika će biti dodatno ubrzana ukoliko se još bolje shvati uticaj i značaj znanja i novih tehnologija, posebno na konkurentnost.

„A danas su na provjeri konkurentnost društva u evropskoj i evroatlantskoj zajednici, konkurentnost svakog našeg građanina na ujedinjenom i otvorenom evropskom tržištu, ali prije svega konkurentnost naše privrede i svakog preduzeća pojedinačno na evropskoj i globalnoj ekonomskoj sceni“, naveo je Đukanović.

Kako je rekao, raduju ozbiljni pomaci u oblasti IT sektora.

„Naravno, ni oni nijesu nastali slučajno, već su rezultat napora o kojima sam govorio, i promišljanja u kom pravcu da usmjeravamo crnogorsko društvo, a posebno mlade“, rekao je on.

Đukanović je naveo da su još jedna ključna pretpostavka dinamike oporavka ekonomije i društva nove veće investicije.

„Nove investicije podstiču promjene i brži razvoj, u interesu biznisa, ali i u interesu građana i crnogorskog drustva u cjelini. Investicije su put za brže prevazilaženje trenutnih krupnih problema koje imamo. Investicije nas sve usredsređuju ne samo na stvaranje, već i na rezultat“, rekao je Đukanović.

Kako je rekao, obnova povjerenja, usvajanje novih znanja i tehnologija i rast investicija obavezuje predstavnike države da brane stečeno i da se hrabro, odlučno i bez kompromisa bore za postavljene ciljeve.

„Beskompromisno moramo nastaviti dalje, jer pripadnost EU nije simbolički čin koji će se dogoditi nekog precizno projektovanog datuma, nego mukotrpni proces usvajanja temeljnih evropskih vrijednosti i posvećeno dostizanje standarda koji će nas učiniti konkurentnim dijelom ove prestižne zajednice“, istakao je Đukanović.

Đukanović je kazao da uspješnim primjerima, poput današnjih laureata, najbolje biti razbijene predrasude da crnogorske firme ne mogu da se suprotstave stranoj konkurenciji.

„Crna Gora jeste mala država, ali nema nikakvog razloga da u biznisu ne budemo uspješni onoliko koliko smo u drugim oblastima, poput sporta, kulture ili umjetnosti“, rekao je on.

Prema njegovim riječima, zato će ne samo nastaviti reformsku politiku, već i integraciju sa EU i regionom.

„Izgradićemo još jače institucije, uspostaviti još jasnija pravila igre i obezbijediti dodatna finasijska sredstva. Upravo pravila igre jesu izazov daljeg procesa oblikovanja međusobnih odnosa zemalja Zapadnog Balkana i EU“, poručio je Đukanović.

