Pokrenuta kampanja za borbu protiv rada na crno i visoke stope PDV-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nagomilani problemi privrednika iz frizersko-kozmetičke industrije narasli su do mjere da prijete održivosti njihovog poslovanja i traže hitnu reakciju i podršku nadležnih, ocijenjeno je na sastanku održanom u Uniji poslodavaca (UPCG).

U UPCG održan je sastanak zamjenice predsjednika Odbora za djelatnosti frizerskih i kozmetičarskih usluga pri UPCG, Violete Vukomanović, sa izvršnom direktoricom Zanatske komore Sanjom Đurović i sekretarom Saveza frizera i frizerskih klubova (SFFKCG), Viktorom Vukadinovićem.

U zajedničkom saopštenju Odbora UPCG za djelatnosti frizerskih i kozmetičarskih usluga, Zanatske komore i SFFK navodi se da su se učesnici sastanka dogovorili da će prioritet njihovog daljeg, zajedničkog rada biti borba protiv sive ekonomije i rada na crno.

Prioritet će, kako je saopšteno, biti i inistiranje da se kroz nastavak poreskih reformi obezbijedi smanjenje stope poreza na dodatu vrijednost (PDV) za tu industriju.

Navodi se da su članovi odbora naveli niz primjera iz prakse, koji govore da je rad onih koji posluju legalno, u skladu sa zakonom, izložen čestim kontrolama nadležnih inspekcijskih službi, za razliku od učesnika sive zone – frizera i kozmetičara koji nijesu registrovani, ali potpuno neometano obavljaju ekonomske aktivnosti i ostvaruju prihode lišene bilo kakvih dažbina.

Iz Odbora UPCG, Zanatske komore i SFFK rekli su da, osim što bi trebalo da budu značajni za državu s aspekta ubiranja poreza, pripadnici tog neformalnog sektora predstavljaju i nelojalnu konkurenciju svim registrovanim poslodavcima u toj industriji.

Oni su kazali da je, imajući to u vidu, donijet zaključak da se uputi inicijativa za sastanak sa predstavnicima nadležnih ministarstava, inspekcija i lokalne samouprave, kako bi se problemi dodatno sagledali i za njih pronašla adekvatna, konkretna rješenja vezano za suzbijanje rada na crno.

„Takođe, apostrofirana je potreba za što skorije usvajanje izmjena i dopuna Zakona o zanatstvu kojim bi, između ostalog, bio propisan način sticanja zvanja majstora za frizere ili kozmetičare“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da bi to uvelo red u tu oblast i uskratilo mogućnost pojedincima da po sticanju formalnog obrazovanja obavljaju poslove za koje nijesu adekvatno osposobljeni i kvalifikovani.

Na sastanku je ocijenjeno da stopa PDV-a previsoka i kao takva opterećuje legalno poslovanje, dok one koji rade u sivoj zoni dodatno destimuliše da se registruju i pređu u formalne tokove.

Kako je saopšteno, kao primjer može poslužiti dobra praksa prisutna u određenim zemljama Evropske unije i regiona, gdje visina PDV-a za zanatsku djelatnosti u prosjeku iznosi od sedam odsto do devet odsto.

„Smanjenjem stope PDV-a stvara se višestruki efekat koji rezultira smanjenjem rada na crno, rastom broja registrovanih subjekata, proširenjem poreskog obuhvata i povećanjem budžetskih prihoda po tom osnovu“, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je ocijenjeno da je interes privrede, društva i države da se siva ekonomije može eliminisati do mjere mogućeg, kao i da je potrebno podržati privrednike koji posluju u skladu sa važećim propisima i zakonima Crne Gore, poslovanjem doprinose zajednici i kroz plaćanje poreza obezbjeđuju ne male budžetske prihode.

