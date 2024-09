Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici crnogorske Vlade su sa kolegama iz Srbije pokrenuli već otvorena pitanja i inicirali akceleraciju projektne saradnje, zarad benefita za građane obje države, saopštila je ministarka saobraćaja Maja Vukićević.

Ona se sastala sa ambasadorom Srbije u Crnoj Gori, Nebojšom Rodićem, koji je iznio komplimente na račun imenovanja na poziciju ministarke važnog resora i poželi uspjeh u predsojećem radu.

“Nedavna posjeta Beogradu potvrđuje dobre relacije sa Srbijom, te smo, sa predstavnicima Vlade Srbije, u toku bilateralnih razgovora, pokrenuli već otvorena pitanja i inicirali akceleraciju projektne saradnje, zarad dugoročno ostvarivog cilja to jest, benefita za građane obje države”, rekla je Vukićević koja je istovremeno zahvalila na podršci Rodiću.

Otvoren razgovor Vukićević i Rodića vođen je u pravcu razmjene informacija po osnovu trenutnih statusa projekata od zajedničkog interesa za obije strane, te su u fokusu bili: projekat auto-puta, projekat rekonstrukcije pruge Beograd-Bar, projekti iz sfere avio-saobraćaja, i mnogi drugi.

“Relacija sa Srbijom je od naročitog značaja za obje države, a veza Podgorice i Beograda, jedna od najvažnijih regionalnih veza, te je filter teritorijalne bliskosti uz dobru saradnju konektivnih tržišta, dobra osnova za afirmaciju daljih zajedničkih aktivnosti komšijskih administracija”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS