Pojačane kontrole na primorju tokom vikenda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inspektori Uprave prihoda i carina (UPC) su tokom proteklog vikenda na teritoriji Budve, Kotora, Bara i Ulcinja izvršili 101 djelimičnu kontrolu u dijelu opšte poreske registracije, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijave radnika.

U okviru djelimičnih kontrola, kako su objasnili iz UPC, vršene su ciljane kontrole poreskih obveznika, kod kojih su tokom prethodnih godina utvrđeni prekršaji, ili za koje je poreski organ bio u saznanju da ne evidentiraju promet i ne izdaju račune korisnicima usluga na zakonom propisan način.

“U postupku inspekcijskog nadzora, utvrđene su nepravilnosti kod 11 preduzeća, šest preduzetnika i tri pojedinca, pri čemu je izdat 31 prekršajni nalog na iznos od 114,6 hiljada EUR”, precizira se u saopštenju.

Od ukupnog broja kažnjenih, kod 17 poreskih obveznika se utvrđeni prekršaj odnosi na neizdavanje fiskalnih računa korišćenjem fiskalnog servisa shodno Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, dok je kod tri pojedinca utvrđeno da obavljaju djelatnost, a da prethodno nijesu izvršili opštu poresku registraciju, te je kod istih izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

Nepravilnosti su utvrđene kod preduzeća Kod Iva&Co, Letrika 427, Money Transfers, Tropicana2, Genta, Luka S, Pešter Co, Ridi, In-Da, Budva Milan i Kršić.

Nepravilnosti su utvrđene i kod preduzetnika Edite Nimanbegu, Fuada Bečića, Nenada Perezanovića, Nikole Vučkovića, Slavice Lekić i Ardita Redžbećaja, kao i kod fizičkih lica Slavke Lačević, Vesne Veličković i Agana Farizija.

“Koristimo priliku da još jednom podsjetimo poreske obveznike na neophodnost poštovanja poreskih propisa, sa kojima se mogu upoznati u svakodnevnoj komunikaciji sa službenicima Uprave, kao i koristeći brojne servise i komunikacione kanale uvedene u okviru proaktivnog pristupa koji u kontinuitetu izgrađujemo”, zaključuje se u saopštenju.

