Podsjetili na prava korisnika u slučaju povećanja cijena usluga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) je, povodom najava operatora o povećanju cijena, podsjetila korisnika na njihova prava.

„Povodom najavljenih povećanja cijena od operatora javnih elektronskih komunikacionih usluga obaviještavamo korisnike elektronskih komunikacionih usluga da svaka promjena cijena i drugih uslova korišćenja usluga predstavlja izmjenu zaključenih pretplatničkih ugovora, što podrazumijeva obavezu operatora da najmanje 30 dana prije izmjene uslova o planiranim izmjenama obavijesti sve korisnike na jasan i nedvosmislen način, obavezno pisanim putem, kao i putem SMS-a kada je to moguće”, rekli su iz EKIP-a.

U slučaju da su izmjene ugovorenih uslova za korisnike nepovoljnije u odnosu na one utvrđene pretplatničkim ugovorom, korisnici podnošenjem pisanog zahtjeva operatoru, u roku od 30 dana od dostavljanja obavještenja, mogu otkazati pretplatnički ugovor, bez plaćanja naknade zbog prijevremenog raskida ugovora.

“Ukoliko pretplatnik u roku od 30 dana ne podnese zahtjev za raskid ugovora, smatra se da je saglasan sa nastalim izmjenama”, podsjetili su iz EKIP-a.

Kako su naveli, ukoliko se pretplatnik odluči za raskid ugovora, informacije o drugim ponudama istog ili drugih operatora može dobiti na njihovim internet stranicama, pozivom na brojeve kontakt centara operatora, u poslovnicama operatora ili na internet stranici EKIP-a www.ekip.me.

Shodno važećim propisima, operatori su, prije javne objave izmijenjenih cijena, u obavezi o istom obavijestiti EKIP, radi provjere njihove usklađenosti sa Zakonom o elektronskim komunikacijama.

“Shodno propisima, EKIP ima nadležnost da određuje regulatorne obaveze pojedinom operatoru i vrši nadzor nad implementacijom propisanih regulatornih obaveza, koje mogu obuhvatati i kontrolu cijena samo ukoliko se utvrdi da na nekom relevantnom tržištu konkurencija nije efikasna, odnosno da postoji operator sa značajnom tržišnom snagom na tom tržištu”, objasnili sui z EKIP-a.

Ukoliko se utvrdi da je tržište konkurentno, Agencija nema zakonskih nadležnosti regulacije cijena i uslova njihovog pružanja, pa ukazuje korisnicima na njihova prava garantovana Zakonom o elektronskim komunikacijama u slučaju nepovoljnijih izmjena uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorima, u ovom slučaju mogućnost raskida ugovora bez plaćanja naknade zbog prijevremenog raskida ugovora.

“Takođe ukazujemo da ukoliko korisnici elektronskih komunikacionih usluga smatraju da usluge koje koriste nijesu ugovorenog kvaliteta ili da račun za korišćene usluge nije dobro obračunat imaju pravo, shodno odredbi Zakona o elektronskim komunikacijama, da operatoru podnesu prigovor i to na pristup i kvalitet usluga odmah nakon utvrđivanja nepravilnosti, a prigovor na račun za usluge u roku od osam dana od prijema računa”, precizirali su iz EKIP-a.

Prigovor se podnosi u pisanoj formi.

Operator je u obavezi da po prigovoru odluči u roku od osam dana od prijema prigovora i dostavi korisniku obrazloženu odluku.

Ukoliko operator odbije prigovor, ili ne odluči u pomenutom roku, korisnik može podnijeti žalbu EKIP-u u roku od 15 dana od isteka roka za odlučivanje operatora po njegovom prigovoru.

EKIP u roku od 30 dana donosi odluku po žalbi.

Korisnici mogu podnijeti EKIP-u žalbu lično na arhivi tog regulatora, putem pošte, mejla ili posredstvom Centralnog informacionog sistema za zaštitu potrošača.

Obrazac žalbe može se naći na internet stranici EKIP-a www.ekip.me.

