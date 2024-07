Podržano 66 lokalnih biznisa sa ukupno 360 hiljada EUR

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar donijela je odluku o odobravanju sredstava za podršku preduzetništvu za ovu godinu, kojom su dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 360 hiljada EUR za realizaciju biznis ideja 66 barskih preduzetnika i preduzetnica.

Iz Opštine Bar je saopšteno da je odluka donijeta u skladu sa novim Programom podrške razvoju preduzetništva na teritoriji Opštine Bar za period od prošle do 2026. godine kojim je, pored direktne finansijske podrške za projekte manje vrijednosti, predviđena i linija podrške za investicione projekte kroz koju se omogućava nabavka i ugradnja nove opreme, mašina, specijalizovanih mašina i uvođenje standardizacije.

Nadležna komisija Opštine Bar je odlučila da podrži ukupno 62 biznis plana na Programskoj liniji I i četiri biznis plana na Programskoj liniji II.

“Riječ je o najvećem iznosu sredstava i broju podržanih preduzetnika i preduzetnica po jednom javnom pozivu od pokretanja ovih programa podrške potvrđujući na taj način da je sistemsko unapređenje uslova za bavljenje preduzetništvom jedan od najznačajnih prioriteta lokalne uprave, koji se temelji na ideji da mali i srednji biznisi, podstičući inovacije, doprinose opštem ekonomskom rastu i razvoju lokalne ekonomije”, navodi se u saopštenju.

Odluka o dodjeli sredstava dostupna je na zvaničnoj web stranici Opštine www.bar.me, a ugovore sa preduzetnicima odnosno odgovornim u preduzećima kojima je Komisija odobrila sredstva zaključiće predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević.

