Podržaće 176 poslodavaca koji će zaposliti 600 nezaposlenih

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zavod za zapošljavanje (ZZZCG) će, u okviru dva programa, finansijski podržati 176 poslodavaca, koji će zaposliti 600 nezaposlenih.

Kako je saopšteno na konferenciji za novinare Zavoda, u pitanju su programi Osposobljavanje za samostalan rad i Osposobljavanje za rad kod poslodavca.

Ugovore sa korisnicima programa, čija je vrijednost preko dva miliona EUR, potpisao je vršilac dužnosti direktora ZZZ, Gzim Hajdinaga.

On se osvrnuo na kretanja na tržištu rada i aktivnosti i mjere koje je Zavod realizovao u ovoj godini u cilju povećanja zaposlenosti.

„Na tržištu rada Crne Gore u ovoj godini su prisutni pozitvni trendovi, koji se ogledaju kroz smanjenje broja nezaposlenih lica i smanjenje stope registrovane nezaposlenosti. Na evidenciji Zavoda se danas nalazi oko 41,8 hiljada osoba. U odnosu na isti dan prošle godine, kada je bilo 47,3 hiljade nezaposlenih, to predstavlja smanjenje nezaposlenosti od oko 5,5 hiljada osoba ili oko 11,6 odsto“, naveo je Hajdinaga.

On je saopštio da stopa registrovane nezaposlenosti na današnji dan iznosi 18 odsto, objašnjavajući da to predstavlja smanjenje od 2,4 procentna poena, u odnosu na isti dan prethodne godine, kada je iznosila 20,4 odsto, prenosi PR Centar.

„Pozitivni pokazatelji na tržištu rada su rezultat prije svega intenzivnih privrednih aktivnosti u državi, ali i aktivnosti koje realizuje Zavod. Takođe, konstantno radimo na usaglašavanju crnogorskog zakonodavstva sa evropskim i usvajanju procesa i principa rada, kako bi se u potpunosti uspostavili standardi koji postoje u zemljama EU“, rekao je Hajdinaga.

Govoreći o pripremi i posredovanju pri zapošljavanju, Hajdinaga je kazao da su u periodu od 1. januara do 25. maja ove godine, poslodavci posredstvom ZZZ podnijeli prijavu za 13,34 hiljade slobodnih radnih mjesta.

„Od ovog broja, 3,27 hiljada radnih mjesta je za sezonske poslove. Zbog početka turističke sezone, poslodavci su najviše zainteresovani za radna mjesta iz djelatnosti pružanja usluga smještaja i ishrane i trgovine na veliko i malo“, precizirao je Hajdinaga.

On je dodao da je Zavod u navedenom periodu, a po iskazanim potrebama poslodavaca, posredovao radi zaposlenja 20,5 hiljada puta, za ukupno oko 14 hiljada osoba sa evidencije nezaposlenih.

Hajdinaga je istakao da su, u cilju zapošljavanja što većeg broja osoba sa evidencije, naročito u mjesecima koji predstoje ljetnjoj turističkoj sezoni, intezivirane aktivnosti pripreme nezaposlenih, kroz informisanje, motivisanje i savjetovanje.

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora ZZZ za sektor za mjere aktivne politike zapošljavanja, Goran Bubanja, rekao je da će u ovoj godini, u skladu sa Programom rada Zavoda, biti realizovani programi aktivne politike zapošljavanja za više od 1,9 hiljada nezaposlenih.

„Nezaposleni će biti angažovani kroz programe Aktivne politike zapošljavanja, a za finansiranje ovih programa Zavod je opredijelio četiri miliona EUR“, naveo je Bubanja.

Govoreći o programima Osposobljavanje za samostalan rad i Osposobljavanje za rad kod poslodavca, Bubanja je kazao da će u okviru njih Zavod finansijski podržati 176 poslodavaca za 600 nezaposlenih u vrijednosti nešto više od dva miliona EUR.

Program Osposobljavanje za samostalan rad je namijenjen nezaposlenim trećeg i četvrtog nivoa obrazovanja kojima je nedostatak radnog iskustva prepreka u zapošljavanju.

“Program Osposobljavanje za rad kod poslodavca namijenjen nezaposlenima kojima je barijera u zapošljavanju nedostatak znanja, vještina i sposobnosti za obavljanje poslova određenih zanimanja“, objasnio je Bubanja.

On je najavio da će Zavod, krajem naredne sedmice, ući u fazu potpisivanja ugovora za još dva programa, Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad u vrijednosti od 900 hiljada EUR i Podsticaji za zapošljavanje vrijedan 100 hiljada EUR.

„U ova dva programa će biti uključeno nešto manje od 600 nezaposlenih“, dodao je Bubanja.

Polovinom juna realizovaće se i program Obrazovanje i osposobljavanje odraslih, za koji je izdvojeno 300 hiljada EUR putem koga će biti uključeno 670 osoba iz evidencije.

On je najavio i da će Zavod, u narednih desetak dana, raspisati javni poziv za realizaciju programa Grantova za samozapošljavanje u vrijednosti 500 hiljada EUR.

“Ovim putem će Zavod dati doprinos razvoju preduzetništva i start up biznisa koji su posebno važni jer upravo oni predstavljaju generatore privrednog razvoja i novog zapošljavanja“, zaključio je Bubanja.

