Podrška za preradu mlijeka na gazdinstvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu Agrobudžetom, objavio je drugi javni poziv za dodjelu podrške za preradu mlijeka na gazdinstvu za ovu godinu.

Predmet tog javnog poziva je dodjela sredstava podrške za preradu mlijeka na gazdinstvu za drugu polovinu ove godinu.

Javni poziv traje do 25. oktobra.

Korisnici podrške po tom javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava, najkasnije do dana podnošenja zahtjeva.

“Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom mliječnih proizvoda koje stavljaju u promet, korisnici premija ovog ministarstva za preradu mlijeka na gazdinstvu, a upisana su u Registar registrovanih objekata za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane”, navodi se u pozivu.

Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava koji se vrši Direkciji za savjetodavne poslove – Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Registar objekata za preradu, proizvodnju i distribuciju hrane koji ispunjavaju minimalne nacionalne standarde koji se realizuje u Upravi za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove.

Podnosilac zahtjeva mora imati registrovan objekat za preradu sirovog mlijeka i mora imati minimum tri muzna grla (uslovno grlo – jedna muzna krava, deset ovaca ili deset koza.

“Podnosilac zahtjeva mora da prerađuje sirovo mlijeko u posebnom objektu ili u objektu koji ima zaseban ulaz u sklopu objekta, koji se nalazi na poljoprivrednom gazdinstvu. Podnosilac zahtjeva mora da prerađuje sirovo mlijeko od sopstvenih životinja”, navodi se u pozivu.

Podnosilac zahtjeva tokom ove godine ne predaje mlijeko odobrenim objektima za preradu mlijeka (mljekare/sirare).

Podnosilac zahtjeva mora imati potrebne dokaze o plasmanu proizvoda na tržište za ovu godinu, za pojedince ugovor i/ili dokaz o zakupu tezge, za preduzeće ugovor i/ili ovjerene potvrde/otkupni blokovi. Podnosilac zahtjeva je dužan da čuva dokaze o načinu plasmana proizvoda na tržište za ovu godinu i predaje na uvid prilikom terenske kontrole, koje ne dostavlja prilikom predaje dokumentacije.

Sredstva podrške po tom javnom pozivu ostvaruju proizvođači koji prerađuju mlijeko na svom gazdinstvu u vidu premije u iznosu od deset centi po litru prerađenog mlijeka.

Poljoprivredni proizvođač koji je ostvario pravo na podršku za preradu mlijeka na gazdinstvu za prvu polovinu ove godine dostavlja popunjen i potpisan zahtjev za dodjelu podrške.

“Poljoprivredni proizvođač koji se prijavljuje prvi put u ovoj godini ili nije ostvario pravo na podršku za prvu polovinu godine dostavlja, popunjen i potpisan zahtjev za dodjelu podrške za preradu mlijeka na gazdinstvu za ovu godinu i kopiju rješenja o upisu u Registar registrovanih objekata iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove”, navodi se u saopštenju.

Obrazac zahtjeva za dodjelu podrške za preradu mlijeka na gazdinstvu za drugu polovinu ove godine može se preuzeti na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ili u kancelarijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i predstavlja sastavni dio ovog javnog poziva.

Popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu podrške i propratnu dokumentaciju dostaviti isključivo putem preporučene pošte, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Direkcija za stočarstvo po Javnom pozivu za dodjelu podrške za preradu mlijeka na gazdinstvu za drugu polovinu 2023. godine Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica.

