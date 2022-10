Podrška za 19 biznis ideja žena preduzetnica

Budva, (MINA-BUSINESS) – Na javni poziv za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Budva za podršku ženskom preduzetništvu pristigle su 33 prijave, od kojih je, na osnovu bodovne rang liste, prihvaćeno 19.

Kako je saopšteno iz Opštine, Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu dodijelila je sredstva za realizaciju biznis ideja za 19 preduzetnica na osnovu bodovanja, a njihovo poslovanje se, između ostalog, odnosi na usluge izrade projektne dokumentacije, ugostiteljstvo, proizvodnju dječje opreme, perionicu veša sa žetonima, školu stranih jezika i dnevni boravak, Arhitektonski biro.

Finansiraće se, između ostalih, i biznis ideje koje se odnose na pržionicu kafe, proizvodnju tjestenine, proizvodnju i prodaju kozmetičkih preparata, računovodsto, frizersko-kozmetički salon, poslovni konsalting, digitalni marketing.

Budžetom Opštine Budva za ovu godinu predviđeno je ukupno 100 hiljada EUR za podršku ženskom preduzetništvu.

