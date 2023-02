Podrška rekonstrukciji puta Bar-Kamenički most-Krute

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija, kako su rekli njegovi predstavnici, pruža konstantnu podršku realizaciji projekta rekonstrukcije regionalnog puta Bar-Kamenički most-Krute, koji je izuzetno važan, na prvom mjestu, za građane koji gravitiraju tim područjem.

Državni sekretar Admir Šahmanović sastao se sa direktorom Uprave za saobraćaj, Radomirom Vuksanovićem, i predstavnicima opština Bar i Ulcinj, sa kojim je razgovarao o trenutnom statusu i daljim koracima koji se odnose na realizaciju tog projekta.

“Na početku želim da istaknem, kao što i samo znate iz ranijih susreta i razgovora o ovom projektu, da ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović pažljivo prati realizaciju ovog projekta i više puta je ponovio da svi uključeni akteri moraju iz domena svojih nadležnosti da ubrzaju administrativne i birokratske procedure, kako bi se ubrzala i dinamika realizacije”, rekao je Šahmanović.

Prema njegovim riječima, sve institucije, ali i lokalne samouprave, moraju u saradnji sa relevantnim državnim organima, sa jedne, kao i sa mještanima Mrkojevića, sa druge strane, raditi na otklanjanju prepreka koje se prvenstveno odnose na neriješene imovinsko-pravne odnose, te omogućiti početak radova na ovom projektu.

Šahmanović je takođe istakao da u cilju ubrzanja aktivnosti treba razmotriti opciju proglašavanja projekta javnim interesom kako bi ubrzali procedure i stvorili pretpostavke za raspisivanje tendera za izbor izvođača radova.

“Opštine će u dijelu svojih nadležnosti preduzeti neophodne korake u ovom pravcu u saradnji sa nadležnim državnim organima”, dodaje se u saopštenju.

Vuksanović je predstavio prisutnima aktivnosti koje ta institucija preduzima, iz svoje nadležnosti, kako bi se polovinom ove godine stekli uslovi za raspisivanje tendera za odabir izvođača radova, naglašavajući da je potrebna stalna i kontinuirana komunikacija između lokalnih samouprava i državnih organa kako bi se pitanja koja su ovom trenutku sporna rješavala i time doprinijelo ubrzavanju realizacije.

“Opštine Bar i Ulcinj su pokrenule proceduru koja se odnosi na ispunjavanje obaveza, ali je sporo sprovođenje postupka eksproprijacije rezultiralo prolongiranjem roka za raspisivanje tendera za rekonstrukciju ovog regionalnog puta”, rekli su iz Ministarstva.

Sastanku su, pored predstavnika Ministarstva i Uprave za saobraćaj, prisustvovali i predstavnici Opštine Bar, potpredsjednik Damir Rašketić i Opštine Ulcinj v.d. sekretara za investicije, Minir Karamanga.

