Podrška razvoju domaće proizvodnje pršuta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odlučno je u, kako je saopšteno, pružanju potrebne podrške domaćim proizvođačima, pri čemu su povećanje proizvodnih kapaciteta, dostizanje samodovoljnosti kao i plasman van granica zemlje u posebnom fokusu rada.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, posjetio je mesnu industriju Mianja u Humcima na Cetinju, koja se bavi proizvodnjom dimljenog pršuta i razgovarao o programima podrške, promociji nacionalnog brenda kao što je crnogorski pršut i mogućnostima učešća na međunardnim sajmovima.

Počevši sa skromnim objektom i proizvodnjom dimljenog pršuta, Mianja je danas kompanija koja godišnje proizvodi do 30 hiljada komada pršuta, zahvaljujući podršci Evropske unije preko IPARD programa, koja im je omogućila modernizaciju poslovanja.

Vlasnik mesne industrije Mianja, koja se bavi proizvodnjom dimljenog pršuta i sušenjem mesa bez dima, Boris Vujović, je u ime proizvođača sa Cetinja izrazio dobrodošlicu i zahvalnost na dosadašnjoj podršci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Takođe, Vujović je istakao važnost plasmana proizvoda te naveo da su proizvodni kapaciteti u potpunosti popunjeni.

On je predočio planove za proširenje kapaciteta i povećanje proizvodnje, istakavši uvjerenje da će nastaviti uspješnu saradnju sa Ministarstvom i dalje unaprijediti svoju proizvodnju kroz IPARD program.

Joković je naglasio posvećenost Ministarstva aktivnom radu na kreiranju i implementaciji mjera podrške domaćim proizvođačima, posebno naglašavajući važnost održavanja otvorenih kanala komunikacije radi rješavanja izazova i pronalaženja novih mogućnosti za unapređenje poslovanja.

Ta posjeta predstavlja još jedan korak ka jačanju veza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i domaćih proizvođača, te potvrđuje predanost ovog resora u podršci razvoju ruralnih područja i domaće poljoprivredne proizvodnje.

Mesnu industriju Mianja posjetili su i državni sekretar, Krsto Rađenović i generalna direktorica Direktorata za ruralni razvoj, Andrijana Rakočević.

