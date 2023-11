Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za nastavak poslovanja Rudnika uglja neophodne su konkretne aktivnosti u pravcu rješavanja nekih pitanja od krucijalnog značaja i u tom smislu menadžment kompanije ima podršku resora energetike i rudarstva i Vlade u cjelini, saopštio je resorni ministar, Saša Mujović.

On je na sastanku sa novoizabranim direktorom Rudnika uglja Pljevlja, Mihailom Potparom i saradnicima, konstatovao da je ta kompanija važan resurs, sa ogromnim potencijalima, ali i sa dosta izazova koji se moraju rješavati što prije.

„Očekujem rezultate, očekujem konkretne predloge i aktivnosti, podrška Ministarstva energetike i rudarstva neće izostati, ali očekujem punu posvećenost kako menadžmenta, tako i ostalih povezanih subjekata. Na zajedničkom smo zadatku, jer je pred nama ozbiljan posao“, naveo je Mujović.

On je danas imao priliku da se upozna sa dinamikom realizacije projekta izmiještanja toka rijeke Ćehotine, planskom dokumentacijom vezano za ovaj važan segment koji se što prije mora pokrenuti i krenuti u realizaciju.

“Osim ovog projekta i poslovnih planova menadžmenta za narednu godinu, tema razgovora bila je i ekološka rekonsktrukcija termoelektrane Pljevlja, potencijali za izgradnju i nekih drugih privrednih subjekata, kao što je cementara i krečana”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Sagovornici su saglasni u stavu da je, imajući u vidu industrijski karakter ove opštine, važno već sada stvarati pretpostavke za dalji razvoj privrednih aktivnosti, imajući u vidu tranziciju koja se očekuje nakon prestanka rada termoelektrane, to jest eksploatacije fosilnih goriva.

Sastanku su pored direktora Potpare prisustvovali i direktor za razvoj i investicije Jagoš Gomilanović i direktor proizvodnje Milinko Gazdić koji su predstavili svako iz svojih nadležnosti trenutne razvojne projekte, podatke o proizvodnji, proizvodnim procesima, o poslovanju generalno.

Zajednički je zaključak da postoje izazovi u administrativnom i birokratskom dijelu razvoja projekata, te je neophodno ubrzati procedure i na taj način ubrzati dinamiku realizacije.

Kako je Mujović naveo, očigledno je da je prijeko i što prije potrebno uspostaviti bolju koordinaciju među vladinim resorima, ali i ostalim relevatnim državnim institucijama.

„Za rješavanje svih izazova koji su već sada pred nama, ali i onih koji nas očekuju potrebna je maksimalna operativnost kako privrednih subjekata tako i državnih institucija, na tome ćemo insistirati od početka rada u ovom mandatu, ja kao resorni ministar, ali i premijer Milojko Spajić koji pruža punu podršku i očekuje posvećenost i odgovornost za preuzete obaveze“, kazao je Mujović.

Prema njegovim riječima, izazovi jesu veliki, ali podaci i planovi koje je čuo, daju mu za pravo da vjeruje da će zajedničkim zalaganjem mnoge stvari pokrenuti na bolje.

