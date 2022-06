Podrška EU od ključnog značaja za nastavak gradnje autoputa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Politička i finansijska podrška Evropske unije za Crnu Goru su od ključnog značaja, prije svega zbog nastavka izgradnje autoputa Bar-Boljare, čime bi podrška koju EU opredjeljuje za našu državu značajno dobila na vidljivosti, smatra ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Ona je na panelu povodom Dana evropskog razvoja 2022, koji su održani u Briselu, pod nazivom Ekonomski i investicioni plan u susjedskim regionima EU: trasiranje Globalnog djelovanja, kazala da su jačanje regionalne saradnje, ekonomska konsolidacija i politička podrška ključni elementi za dalje uspješno sprovođenje Ekonomskog i investicionog plana u Crnoj Gori i realizaciju projekata koji su njime planirani.

„Crna Gora predano radi na jačanju demokratskih institucija, osnaživanju ekonomskog razvoja i posvećena je sprovođenju Zelene agende“, rekla je Marović.

Samim tim, kako je dodala, zeleni rast i agenda povezivanja su prioriteti na kojima aktuelna Vlada posvećeno radi, u cilju kreiranja preduslova za uspješno sprovođenje planiranih infrastrukturnih projekata i daljeg prosperiteta crnogorskog društva.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade saopšteno je da su Dane evropskog razvoja 2022 posjetili brojni svjetski zvaničnici, predstavnici Evropske komisije i globalni preduzetnici, te su bili izuzetna prilika za razmjenu mišljenja na teme koje se odnose na kreiranje i sprovođenje politika relevantnih za Crnu Goru i države Zapadnog Balkana, ali i u cilju diskutovanja o drugim važnim pitanjima od značaja za međunarodne odnose.

„Ovaj regionalni događaj, bio je prilika za bliže upoznavanje sa Ekonomskim i investicionim planom za Zapadni Balkan, sa ciljem da ukaže na neophodnost investiranja u dalje razvijanje infrastrukture koja je državama potrebna u cilju stvaranja održivog razvoja, otvaranja novih radnih mjesta i protoka usluga“, zaključuje se u saopštenju.

