Podrška Austrije ključnim sektorima poljoprivrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ambasador Austrije, Karl Müller, istakao je podršku te države Crnoj Gori u procesu pristupanja Evropskoj (EU) uniji, kao i u drugim ključnim sektorima poljoprivrede.

“Poseban akcenat stavljen je na potencijale razvoja ruralnog turizma na sjeveru Crne Gore, visokokvalitetne proizvode, kao i na razmjenu iskustava u reformi šumarskog sistema prema austrijskom modelu”, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede.

Resorni ministar, Vladimir Joković, je na sastanku sa Müllerom naglasio da je od posebnog značaja podrška EU konzorcijuma kroz tvining projekat Jačanje kapaciteta u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja za sprovođenje zajedničke poljoprivredne politike, gdje je Austrija vodeći partner.

Projekat će, kako je ocijenjeno, pomoći administraciji u ispunjavanju završnih mjerila u pregovaračkom poglavlju 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj.

Na sastanku je iskazana zajednička posvećenost inicijativama u borbi protiv klimatskih promjena.

Müller je, u pratnji atašea za poljoprivredu i životnu sredinu, Kristijana Bravenca, takođe održao sastanke sa direktorom Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju, Darkom Stojanovićem, i direktorom Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Vladimirom Đakovićem, gdje su razgovarali o iskustvima i perspektivama Austrije u tim sektorima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS