Podrška adaptaciji planinskih katuna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kroz Agrobudžet za ovu godinu, objavilo je danas javni poziv za dodjelu sredstava podrške investicijama u adaptaciju planinskih katuna.

Iz Ministarstva je saopšteno da je ukupno 150 hiljada EUR na raspolaganju poljoprivrednim gazdistvima koja ispune uslove javnog poziva, koji je otvoren do 5. maja.

„Registrovana poljoprivredna gazdinstva koja su korisnici premija za održivo korišćenje planinskih pašnjaka mogu dobiti bespovratnu podršku za investicije kojima će unaprijediti i uslove za boravak na katunima“, navodi se u pozivu.

Podržava se adaptacija koliba na katunima, regulisanje vodosnabdijevanja, odnosno rekonstrukcija postojećih pojila (samo nepomična), rekonstrukcija postojećih sistema za pojenje stoke kao alternativa prirodnim izvorima vode, kupovina plastičnih cistijerni za vodu (minimum dva kubika u cijelini), nabavka crijeva za dovod vode od izvora do kolibe na katunu, potopne električne pumpe i hidrofora od 0,75 kilovati (kW), sa pratećom opremom, nabavka i ugradnja fotonaponskog sistema za proizvodnju električne energije na katunu, nabavka rashladnih uređaja koji se mogu napajati sa fotonaponskih sistema.

Broja uslovnih grla za nabavku fotonaponskih sistema je, kako se precizira, pet uslovnih grla.

„Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi šest hiljada EUR uz budžetsku podršku do 50 odsto vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do tri hiljade EUR. Pored iznosa podrške od 50 odsto još dodatnih deset odsto, odnosno ukupno 60 odsto za poljoprivredne proizvođače upisane u Registar subjekata u organskoj proizvodnji, zaključno sa 31. decembrom prošle godine“, rekli su iz Ministarstva.

Dodatnih deset odsto ostvaruju žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva.

„Sredstva podrške se isplaćuju nakon završene investicije u skladu sa uslovima i kriterijumima javnog poziva, a nakon administrativne i kontrole na licu mjesta“, navodi se u saopštenju.

O svim uslovima i specifičnim kriterijuma prihvatljivosti za ovu vrstu podrške zainteresovani se mogu informisati kroz javni poziv koji se može preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS