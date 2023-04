Podnijeto 31,56 hiljada prijava poreza na dobit preduzeća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U zakonom propisanom roku do 31. marta prijavu poreza na dobit preduzeća za prošlu godinu – obrazac PD je podnijelo 31,56 hiljada poreskih obveznika, saopšteno je iz Uprave prihoda i carina.

“Prošle godine je u istom roku ovu zakonsku obavezu ispunilo 30,67 hiljada poreskih obveznika”, navodi se u saopštenju.

Pored prijava poreza na dobit preduzeća, u sistemu Uprave prihoda i carina u zakonskom roku evidentirano je i 33,57 hiljada finansijskih iskaza za prošlu godinu za privredna društva i nevladine organizacije (NVO).

Iz UPC su naveli da broj podnijetih poreskih prijava i finansijskih iskaza predstavlja indikator visokog stepena poreske discipline poreskih obveznika, ali i potvrdu napora poreskih službenika da obezbijede punu funkcionalnost informacionog sistema i servisa za elektronsko podnošenje prijava i pruže potrebnu tehničku i pravnu podršku poreskim obveznicima, uprkos izazovima sa kojima su se u toku prethodnih sedmicu suočavali zbog velikog opterećenja portala.

“Imajući u vidu kompeksnost i tehnička ograničenja na sistemu, Uprava prihoda i carina zahvaljuje poreskim obveznicima i knjigovodstvenoj zajednici na razumijevanju, profesionalnosti i strpljenju, uz poziv prema svim poreskim obveznicima da prijave podnose što ranije po okončanju finansijske godine, odnosno već u toku januara i februara, jer se odlaganjem ove obaveze do posljednjih dana pred istek roka upravo i stvara preopterećenje na portalu koje otežava njegovo funkcionisanje”, navodi se u saopštenju.

Rast broja evidentiranih prijava poreza na dobit peduzeća iz godine u godinu ukazuje da je došlo do povećanja broja registrovanih poreskih obveznika, zbog čega UPC očekuje da će fiskalni potencijal korporativnog sektora u Crnoj Gori biti u što većoj mjeri valorizovan, naročito jačanjem proaktivne komunikacije i servisnog pristupa prema poreskim obveznicima, odnosno kompletnoj crnogorskoj privredi.

