Podnijeta krivična prijava protiv brokera

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Nikšićka policija podnijela je krivičnu prijavu protiv ovlašćenog brokera, zbog zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju.

Policija je Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću podnijeta krivična prijava protiv ovlašćenog brokera u jednom investicionom društvu, M.Ž. (41), koji je izvršenjem pomenutog krivičnog djela za sebe pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 9,5 hiljada EUR.

„Sumnja se da je M.Ž, kao ovlašćeni broker u jednom investicionom u Nikšiću, izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret na način što je na tržištu kapitala nezakonito raspolagao, odnosno trgovao i otuđio akcije od dva klijenta tog društva, a sve bez njihovog znanja i naloga“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

U koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem, policijski službenici Jedinice za suizbijanje ekonomskog kriminala su preduzeli niz mjera i radnji iz svoje nadležnosti, te su prikupili potrebna obavještenja od oštećenih i pribavili dokaze na osnovu kojih je i podnešena krivična prijava.

