Podignuta optužnica zbog falsifikovanja novca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državni tužilac u nikšićkom Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) predao je optužnicu Osnovnom sudu u Nikšiću protiv državljanina Belgije T.W.A.C. zbog krivičnog djela falsifikovanje novca u produženom trajanju.

Iz ODT-a je saopšteno da iz dokaza prikupljenih u istrazi proizilazi osnovana sumnja da je T.W.A.C. 4. septembra u opštini Plužine, lažan novac stavio u opticaj.

“T.W.A.C je lažan novac stavio u opticaj tako što je u tri navrata proizvode koje je kupovao od građana platio falsifikovanim novčanicama u apoenima od po 50 EUR”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS