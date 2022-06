Podignuta optužnica protiv bivšeg rukovodstva IRF-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužnicu protiv bivšeg rukovodstva Investiciono-razvojnog fonda (IRF), zbog zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju.

Optužnica je, kako pišu Vijesti, podignuta protiv nekadašnjeg predsjednika Odbora direktora i izvršnog direktora Zorana Vukčevića, direktora Sektora za kredite i garancije Zorana Vujovića i direktora Sektora za finansijske i pravne poslove Branislava Jankovića.

Optužnicom specijalnog državnog tužioca, Zorana Vučinića, obuhvaćena je nekadašnja šefica kabineta IRF-a Slobodanka Radulović, kojoj se na teret stavlja krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem pomaganja.

SDT je optužnicu Višem sudu u Podgorici, odnosno Specijalizovanom odjeljenju za krivična djela organizovanog kriminala i korupcije, dostavilo 21. juna, a u tužilačkom aktu navodi se da su okrivljeni Vukčević, Vujović, Janković falsifikovali ugovore o radu, kojim su sebi ugovarali ogromne otpremnine za slučaj prestanka funkcije i to u vrijeme kada se spremala promjena rukovodstva u IRF-u.

Optužnica protiv bivših čelnika IRF-a rezultat je izviđaja i istrage SDT-a pokrenutih nakon što im je aktuelno rukovodstvo Fonda, 21. septembra prošle godine, podnijelo krivičnu prijavu zbog sumnje da su nakon parlamentarnih izbora, 30. avgusta 2020, a očekujući formiranje nove vlasti i eventualnu smjenu u preduzećima čiji je osnivač država, tokom oktobra i novembra 2020. preduzeli niz nezakonitih radnji – falsifikovanja i uništavanja originalne arhivske dokumentacije koja se čuva u ručnim i elektronskim registrima.

”Postoji osnovana sumnja da su prijavljeni falsifikovali svoje ugovore o radu, u dijelu kojim su sebi nezakonito ugovorili pravo na isplatu otpremnine u iznosu od 24 neto zarade u slučaju razrješenja sa funkcije ili podnošenja ostavke, pri čemu bi im IRF, na njihov zahtjev, morao isplatiti novčani iznos od više stotina hiljada EUR”, pisalo je u krivičnoj prijavi, koju su tada u ime IRF-a podnijeli predsjednik Odbora direktora Velizar Kaluđerović i izvršna direktorica Irena Radović.

U optužnici SDT-a piše da je okrivljeni Vukčević, po dogovoru sa Jankovićem i Vujovićem, a s ciljem da sebi obezbijede prava na obaveznu otpremninu nakon prestanka radnog odnosa, s umišljajem podstrekao okrivljenu Radulović, kojoj je dao usmeni nalog da sačini lažne ugovore o radu na osnovu kojih bi nakon prestanka funkcija ostvarili pravo, koje im nije pripadalo važećim ugovorom iz 2018. godine.

Osim za njih trojicu, novi falsifikovani ugovori, kako se vjeruje, napravljeni su i za tadašnje funkcionere IRF-a Vladislava Vujovića i Iliju Markovića, protiv kojih je takođe bila podnijeta krivična prijava, ali je SDT obustavilo istrage protiv njih jer nijesu našli dokaze da su počinili krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti.

Novi ugovori, unijeti su u elektronsku bazu podataka, dok su važeći iz 2018. godine izbrisani iz arhive, ali je na serveru IRF-a ostao trag da je početkom novembra 2020. godine manipulisano sistemom u kojem su se čuvali podaci o ugovorima o radu za zaposlene.

Uvidom u ručne registre IRF-a utvrđeno je da ugovori nijesu mijenjani već su u papirnoj arhivi čuvaju validni ugovori, koji nijesu imali klauzule za isplatu otpremnina nakon odlaska sa funkcije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS