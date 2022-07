Podgorički čokoladni i krem proizvodi stižu i do Ekvadora

Podgorica, (MINA) – Proizvođač čokolada i krema “Falcon group” dnevno može da proizvode i do 140 tona, saopšteno je iz te kompanije dodajući da se ti proizvodi izvoze u države regiona i Evrope i u Ekvador.

Kako se navodi, preduzeće “Falcon group”, smješteno u podnožju Dajbabske gore, počelo je da radi 90-tih godina, kada je firma pokrenula proizvodnju ratluka i želea.

Od tada, kako je kazala ekonomista u firmi Nina Radović, datira ljubav prema konditorskoj proizvodnji.

“Prva isporuka krema bila je za crnogorske vrtiće koji su do danas ostali vjerni kupci. Upravo su djeca naši najmiliji potrošači”, ističe Radović i podsjeća da se njihova osnovna djelatnost ogleda u proizvodnji krem proizvoda “CreMonte” i čokolade “Maya”.

Osim njih, u ponudi imaju kakao krem, mliječni krem i mješavinu kakao krema. Firma, takođe, kreira slatke proizvode za velike trgovačke lance i njihove kupce, prenosi MediaBiro.

Direktor proizvodnje Milan Ristić objasnio je da preduzeće ima velike proizvodne mogućnosti čiji tim čini 50 angažovanih radnika.

“Kada je puna proizvodnja, u dvije smjene, možemo da napravimo 12 tona dnevno. Prošle godine, proizvodnja nam je prosječno iznosila 140 tona”, rekao je on.

Ristić je dodao da je izvoz 20 odsto usmjeren na domaće, a 80 odsto na inostrano tržište.

Navodi se da je poštovanje međunarodnih standarda bezbjednosti hrane, jedan je od ključnih segmenata masovne produkcije delicija.

Iz kompanije skreću pažnju na činjenicu da posjeduju sve neophodne HACCAP, ISO 22000 i IFS dozvole koje garantuju kvalitet i sigurnost produkta proizvedenih u prostorijama fabrike.

Oni su kazali da se u Crnoj Gori najviše kupuje crna čokolada, a kada je riječ o najpopularnijim proizvodima, domaći kupci primat daju “CreMonte duo” pakovanju.

“CreMonte” tabla za jelo i kuvanje, kakao su naveli, takođe brzo nestane sa rafova kada stigne u markete.

Na inostranom tržištu, dodaje se, mliječna čokolada “Maya” sa jagoda filom oduševljava tamošnje potrošače.

Kolika je popularnost “Falcon group” proizvoda, kako su naveli iz kompanije, svjedoči i dinamičan izvoz širom regiona i Evrope.

“Srbija, Bosni i Hercegovini, Hrvatska, Makedonija, Bugarska, Austrija, Mađarska, Slovenija, Rumunija, Kosovo, Albanija, Švedska, Rusija, Bjelorusija, zemlje su koje već godinama prepoznaju kvalitet crnogorskog krema”, kaže se u saopštenju.

Da granice ne postoje, potvrđuje plasiranje artikala i na tržište Ekvadora.

Ništa od ovoga ne bi bilo moguće, kazali su iz “Falcon group”, da nije postojala pomoć Investiciono-razvojnog fonda (IRF).

“Podrška je bila jako velika. Sarađujemo sa IRF-om preko deset godina. Prvu kreditnu liniju omogućili su nam po veoma povoljnim uslovima. Naravno, prate nas preko kratkoročnih i dugoročnih kredita do faktoring aranžmana”, kazala je Radović i napomenula da je firma uvijek dobije najbolje moguće uslove kreditiranja.

Ona je rekla kako i u budućnosti planiraju intenzivnu saradnju.

Radović je preporučila preduzećima koja se bave obimnom proizvodnjom i izvozom da iskoriste povoljnosti koje nudi pokretač privrednog razvoja u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS