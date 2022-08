Podgorica pozitivan primjer digitalizacije javne uprave

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad Podgorica nastavlja da prati trendove u oblasti digitalnih tehnologija i posebno je posvećen digitalizaciji usluga, kako bi građani administrativne procedure, prava i usluge ostvarili na što brži i jednostavniji način.

Iz PG Biroa je saopšteno da su predstavnici Svjetske banke (SB) u maju ove godine upriličili posjetu državnim institucijama u sklopu misije – Podrška reformi javnog sektora, tokom koje su posjetili i Glavni grad čija dostignuća u oblasti digitalizacije javne uprave su, u nedavno dostavljenom izvještaju, veoma pozitivno ocijenili.

“Cilj misije bio je produbljivanje dijaloga kako bi se bolje razumjele potrebe i prioriteti, posebno u oblastima reforme javne uprave i digitalizacije, definisanje potencijalne oblasti i obima za tehničku podršku SB i angažman, uspostavljanje veze sa razvojnim partnerima i obezbeđivanje koordinisanog pristupa”, navodi se u saopštenju.

Na konstruktivnom sastanku, kojem su prisustvovali predstavnici SB, Glavnog grada, kao i lokalni eksperti, izložena je trenutna situacija kada je u pitanju digitalizacija administracije Glavnog grada, iznijeti planovi za naredni period, kao i pruženi detaljni odgovori na sva postavljena pitanja u vezi sa navedenim.

“Tokom sastanka, predstavnici SB nijesu krili oduševljenje svime što je urađeno do sada, kao i vizijom daljeg razvoja digitalne Podgorice”, dodaje se u saopštenju.

U izvještaju koji je nedavno dostavljen dat je kritički osvrt na situaciju u javnoj upravi kada je u pitanju digitalizacija i navedeni konkretni koraci u smislu podraške najkritičnijim segmentima državne uprave.

Glavni grad je naveden kao izuzetno pozitivan primjer, odnosno primjer dobre prakse ostalim crnogorskim opštinama.

“Podgorica daje inspirativan pozitivan primjer, kao lokalna uprava koja je implementirala opsežne mjere u ovoj oblasti, uključujući katalogizaciju svih svojih 238 usluga kroz Vodič kroz administraciju Glavnog grada, digitalizaciju usluga i njihovo postavljanje na jedinstveni e-portal, povezujući svoje registre”, navodi se u izvještaju SB.

