Podgorica atraktivna investiciona destinacija sa brojnim potencijalima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorica je atraktivna investiciona destinacija sa brojnim potencijalima koji u narednom periodu treba da budu u punom obimu iskorišćeni na pravi način, kako bi povećali ekonomski rast i kvalitet života građana, ocijenjeno je na trećem Podgoričkom investicionom forumu.

Glavni grad će, kako je poručeno sa skupa održanog u ponedjeljak u hotelu Hilton, u saradnji sa Vladom i drugim zainteresovanim stranama biti maksimalno posvećen tom cilju.

U ime domaćina, obratila se gradonačelnica Olivera Injac, koja je naglasila da dinamičan razvoj Podgorice i ostvarivanje punih potencijala tek slijedi, te da ovakvi događaji predstavljaju važnu priliku za povezivanje, razmjenu mišljenja, znanja i iskustva.

“Prepoznajući značaj i ulogu Podgoričkog investicionog foruma, kao događaja koji je ključan za promociju Podgorice i njenih potencijala, cijenim priliku da promovišemo grad kao atraktivnu investicionu destinaciju. Osim investicionih potencijala, forum otvara pitanja od lokalnog značaja i povećanja kvaliteta života građana. Smatram da smo svi ujedinjeni u zajedničkoj viziji jačanja strategijskog ulaganja kako bi kreirali budući uspjeh i inovacije”, kazala je Injac.

Kako je navela, u eri jačanja globalnog tržišta, mogućnost da usvojimo i iskoristimo prilike postaje glavni cilj lokalnih i nacionalnih vlada.

“Forum će poslužiti kao platforma za razmjenu znanja iz ove oblasti, koja u skorijem roku može rezultirati razvojem dobrih šansi i stvaranju ekonomske aktivnosti i dobrobiti za sve građane. Želim da istaknem, a ovaj forum to i dokazuje, da svi možemo dati doprinos održivom biznis okruženju i graditi svjetliju budućnost glavnog grada Crne Gore”, poručila je Injac.

Forum je otvorio ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovinu, Janko Odović, koji je saopštio da su glavni procesi i faktori, koji utiču na ekonomski razvoj zemlje, evropske integracije, tržišna ekonomija, brzi razvoj, urbanistički planovi, demografske i klimatske promjene i postizanje kohezije i društvenog razvoja.

“Planski dokumenti moraju biti iskaz sveobuhvatnog sektorskog planiranja korišćenja prostora i zaštite osnovnih vrijednosti i resursa, uz uvažavanje strateškog opredjeljenja Crne Gore da racionalno i održivo koristi svoje prirodne i izgrađene resurse. Osim toga, ⁠izmjene zakonske regulative i procedura o izgradnje objekata stvoriće uslove za unapređenje investicionog ambijenta u Crnoj Gori”, dodao je Odović.

Prema njegovim riječima, potrebna je ⁠revizija podataka u bazi katastra nepokretnosti i njegova puna digitalizacija i bolja dostupnost građanima i investitorima.

“Siguran sam da će Vlada i Glavni grad zajedno stvoriti uslove za unapređenje investicionog okruženja, što će i biti u fokusu Ministarstva. Vjerujem da ćemo zajedničkim naporima ići evropskim putem, a što će imati značajan uticaj na naš budući ekonomski razvoj”, poručio je Odović.

Nakon uvodnih izlaganja, radni dio foruma obuhvatio je dva panela, u okviru kojih su eminentni stručnjaci iznijeli svoju ekspertizu i podijelili iskustva saradnje lokalnih i nacionalnih vlasti, te saradnje sa privatnim sektorom, ali i privlačenja investitora i brojnih drugih važnih činilaca koji doprinose dinamičnoj ekonomskoj aktivnosti i razvoju privrede.

Naglasili su značaj osnaživanja malih i srednjih preduzeća kako bi podstakli ekonomski razvoj na lokalnom nivou, te značaj kreditnih linija usmjerenih na projekte koji podstiču energetsku efikasnost, koja treba da bude mnogo više zastupljena u Crnoj Gori.

