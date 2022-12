Počinje primjena novog načina obračuna za kvalitet sirovog mlijeka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će od 1. januara početi sa primjenom novog načina obračuna za kvalitet sirovog mlijeka koji otkupljuju mljekare i sirare.

“Novi način obračuna odnosiće se na broj mikroorganizama i broj somatskih ćelija u mililitru mlijeka”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Do sada se, kako se dodaje, obavljao metod laboratorijskog prebrojavanja u mililitru uzorka mlijeka.

“Od januara će se obavljati obračun na osnovu geometrijske sredine, za mikroorganizme se računa prosjek u dva mjeseca (četiri uzorka), a za somatske ćelije se računa prosjek u tri mjeseca (šest uzoraka)”, precizirali su iz Ministarstva.

Način obračunavanja je u cilju prilagođavanja EU standardima u ovoj oblasti.

