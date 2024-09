Počinje informativna kampanja o Mjeri 1 IPARD III programa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, organizovaće prezentaciju prvog javnog poziva za Mjeru 1 u okviru IPARD III programa u skoro svim crnogorskim opštinama.

Riječ je o podršci investicijama u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava.

Zahtjev za dodjelu podrške podnosi se do 29. novembra.

Prihvatljivi troškovi kroz Mjeru 1 kreću se od deset hiljada EUR do 650 hiljada EUR.

Predmet javnog poziva su investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava i prihvatljivi troškovi u vezi sa nabavkom nove opreme, mehanizacije, investicije koje se odnose na podizanje zasada, izgradnju i/ili rekonstrukciju poljoprivrednih objekata i drugo.

Iz Ministarstva su pozvali sve zainteresovane da prisustvuju prezentacijama.

Prezentacije će u srijedu biti održane u Nikšiću, Danilovgradu, Zeti i Tuzima, u četvrtak u Herceg Novom, Kotoru, Kolašinu i Mojkovcu, a u petak na Cetinju, u Budvi, Bijeom Polju i Beranama.

Prezentacije će 9. septembra biti održane u Plužinama, Šavniku, Andrijevici, Plavu i Gusinju, 10. septembra u Pljevljima, Žabljaku, Rožajama i Petnjci, a 11. septembra u Ulcinju, Baru i Podgorici.

Javni poziv sa detaljnijim informacijama je dostupan na linku https://www.gov.me/clanak/prvi-javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-finansijske-podrske-za-mjeru-1-investicije-u-fizicki-kapital-poljoprivrednih-gazdinstava.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS