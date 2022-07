Počinje gradnja žičare Kotor-Lovćen

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Kamen temeljac nove žičare Kotor-Lovćen svečano su položili premijer Dritan Abazović, predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić, gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković i Martin Leitner u ime konzorcijuma Leitner – Novi Volvox.

Iz kompanije Novi Volvox saopšteno je da je kamen temeljac prve primorsko-planinske žičare na Jadranu položen u susret obilježavanju Dana državnosti Crne Gore.

Žičaru Kotor-Lovćen gradi konzorcijum Leitner – Novi Volvox.

Ideja o projektu žičare Kotor-Lovćen pojavljuje se već duži niz godina da bi sada bila konkretizovana.

„U blizini planirane žičare, početkom XX vijeka austrougarska imperija imala je svoju žičaru sa tri rute. Danas počinje gradnja najsavremenije, jedinstvene turističke žičare koja će omogućiti prevoz putnika i ostvariti pozitivan ekonomski efekat na cijelu regiju“, navodi se u saopštenju.

Strani i domaći gosti imaće jedinstven pogled na zaliv, brz ekološki prevoz od Kotora do Lovćena, a biće im dostupno i mnoštvo sadržaja i restorana kojima će biti obogaćen cijeli kompleks.

„Izgradnjom žičare izbjeći će se značajno korišćenje starog puta preko Njeguša što će doprinijeti i njegovom boljem očuvanju ali i smanjenju zagađenja usljed manje količine štetnih gasova koje emituju automobili“, navodi se u saopštenju.

Investicija će, kako se dodaje, imati pozitivan uticaj i na lokalne proizvođače hrane i pića, ne samo iz opština Kotor i Cetinje, već i one sa cijele teritorije Crne Gore.

Leitner, koji je već bio u posjeti opštini Kotor i Prijestonici Cetinje, i tom prilikom uručio vrijednu donaciju od 200 tablet računara najboljim učenicima i školama u ovim opštinama, izrazio je zahvalnost Abazoviću, Jokiću i Đuraškoviću na posebnoj pažnji i posvećenosti projektu žičare Kotor-Lovćen.

„Zaista cijenimo njihove napore uložene tokom pripremnih aktivnosti za ovaj istorijski projekat i siguran sam da će prva primorsko-planinska žičara u Crnoj Gori imati njihovu punu podršku i u narednom periodu. Od prvog dana boravka u Crnoj Gori osjetio sam posebnu energiju i bio zadivljen predivnim kontrastom Bokokotorskog zaliva i veličanstvene planine Lovćen“, rekao je Leitner.

On je naveo da je oduševljen što će naša žičara omogućiti brojnim turistima da osjete istu energiju i zaljube se u prelijepu Crne Goru.

Planirana trasa žičare počinje od lokaliteta Dub, koji se nalazi na teritoriji opštine Kotor, u neposrednoj blizini ulaza u drumski tunel koji povezuje Kotor sa Tivtom. Trasa vodi do lokaliteta Kuk na planini Lovćen. Lokacija terminala Dub nalazi se unutar Grbaljskog polja, 200 metara od puta Budva – Tivat i 500 metara od aerodroma Tivat.

Lokacija terminala Kuk nalazi se na visoravni Kuk na planini Lovćen, na 1.348 metara nadmorske visine. Visinska razlika između polazne i krajnje stanice biće 1316 metara. Žičara će biti duga oko 3,9 hiljada metara.

Projektovani kapacitet je na nivou od 1,2 hiljade putnika po satu a očekivani broj putnika tokom prve godine njenog rada biće 400 hiljada ljudi. Žičaru će opsluživati 40 gondola. Vrijeme putovanja od stanice Dub do stanice Kuk biće nepunih 11 minuta.

Svu opremu žičare proizvešće renomirana kompanija Leitner koja je osnovana još 1888, a svoju prvu žičaru realizovala je davne 1908. godine.

„Prilikom polaganja kamena temeljca konzorcijum Leitner – Novi Volvox promovisao je zaštitni znak – logo žičare koji na moderan i minimalistički način simbolizuje spoj planina i mora“, navodi se u saopštenju.

Logo u obliku gondole žičare u unutrašnjem polju sadrži konture kotorskih serpentina u obliku slova M kao i konture planina koje simbolizuju Lovćen i izlazak sunca iza planinskih vrhova.

“Prema legendi, kotorske serpentine u obliku slova M uspomena su na Knjaginju Milenu i početno slovo njenog imena, pa je i ova lokalna priča inkorporirana u novi brend”, rekli su iz Novog Volvoxa.

Odabrani logo, kao i cijeli projekat, ima inspiraciju da kreira i predstavi snažan, održiv brend koji će privlačiti sve više posjetilaca u Kotor i ka Lovćenu.

„Planirano je da se za godinu žičara svečano i otvori, ukoliko se na vrijeme ispune svi preduslovi za izgradnju“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS