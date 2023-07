Počinje digitalno takmičenje Balkaton 4.0

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet za regionalnu saradnju (RCC) pokrenuo je regionalno online takmičenje za najbolje digitalne ideje i rješenja sa Zapadnog Balkana – Balkaton 4.0, čiji je rok za prijave 13. septembar.

„Ove godine tražimo svježe, inovativne i jedinstvene ideje u tri kategorije, u šta spadaju održivi turizam, zelena ekonomija i preduzetništvo“, navodi se u saopštenju povodom takmičenja koje se organizuje četvrtu godinu zaredom.

Rok za prijave počinje danas i traje do 13. septembra.

Iz RCC-a je precizirano da u održivi turizam spadaju mobilnost, moda i scenske umjetnosti, u zelenu ekonomiju obnovljiva energija, zelene zgrade, transport, upravljanje vodama, upravljanje otpadom ili zemljištem, a u preduzetništvo web poslovne ideje, vještačka inteligencija, korisničke usluge, prediktivna analiza, automatizovani unos podataka, e-usluge i ostali digitalni alati.

„Timovi koji uđu u uži izbor Balkatona 4.0 imaće priliku da osvoje dvodnevni mentorski program sa iskusnim stručnjacima, šansu da implementiraju svoje rešenje u regiji Zapadnog Balkana i jednu od šest nagrada iz nagradnog fonda od 60 hiljada EUR. Nagradićemo šest pobjedničkih ideja – po dvije u svakoj kategoriji, sa po deset hiljada EUR“, rekli su iz RCC-a.

Od svog osnivanja 2020. godine, Balkathon je rezultirao stvaranjem 15 originalnih proizvoda Made in Western Balkans.

RCC je prošle godine nagradio šest učesnika iz ekonomija Zapadnog Balkana sa ukupno 60 hiljada EUR za najbolja inovativna rješenja u četiri kategorije, ePrivreda/virtualni promotivni alati/video & marketing uticaja, poljoprivreda/ prehrambena tehnologija i ruralni razvoj, obnovljivi izvori energije & održiva energija/transport i logistika, a dvoje je nagrađeno u kategoriji razno. Timovi su iskoristili finansijsku podršku za potpuno razvijanje svojih digitalnih rješenja.

„Balkaton 4.0 je otvoren za timove sastavljene od učesnika iz ekonomija Zapadnog Balkana. Timovi se podstiču da među svoje članove uključe kvalifikovane pojedince, IT kompanije, studente, nevladine organizacije, obrazovne ustanove, nove (start-up) kompanije“, precizira se u saopštenju.

Pobjednici će biti objavljeni na službenoj ceremoniji dodjele nagrada 3. oktobra, a prenosiće se uživo na profilima društvenih mreža RCC-a.

Sve što trebate znati o Balkatonu je dostupno na https://www.rcc.int/balkathon/

Ovaj projekat finansira Evropska unija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS