Početak sezone putovanja podiže cijene nafte

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Početak nove sedmice donio je rast cijena nafte na svjetskim tržištima.

Raspoloženje na tržištima obilježio je prošle sedmice početak ljetne sezone putovanja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), prenosi SEEbiz.

Trgovci očekuju tradicionalni skok potražnje i američka investiciona banka Goldman Sachs procjenjuje da bi tržište u trećem tromjesečju trebalo biti u manjku od 1,3 miliona barela dnevno.

Na londonskom tržištu cijena barela nakon podne bila je viša 69 centi nego na zatvaranju trgovine na kraju prošle sedmice i iznosila je 85,69 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 59 centi višoj cijeni, od 82,13 USD.

Optimizam je podržala i informacija američkog ministarstva energetike da je potražnja za glavnim naftnim proizvodima u aprilu dostigla najviši nivo od početka godine.

Podršku cijenama pružaju i nagađanja da bi američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) ipak mogla sniziti troškove zaduživanja do kraja godine i izbori u Evropi i SAD-u, zasjenivši eskalaciju napetosti u odnosima Izraela i libanskog Hezbolaha.

