Počela realizacija projekta Zelena tranzicija ženskih biznisa na Balkanu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Početak realizacije projekta Zelena tranzicija ženskih biznisa na Balkanu (G-FEB), koji ima za cilj promociju razvoja zelenih vještina među preduzetnicama, obilježen je transnacionalnim sastankom u februaru u Tirani.

Sastanak, u organizaciji AAIE Albanija, je okupio projektne partnere i pružio im priliku da razmjene iskustva o trenutnoj situaciji u oblasti zelene ekonomije, stručnog obrazovanja i budućim zajedničkim aktivnostima na projektu.

Projekat pod akronimom G-FEB finansiran je od Erasmus+ programa Evropske unije u okviru poziva ERASMUS-EDU-2023-CB-VET i ima za cilj unapređenje sistema obrazovanja i stručnog osposobljavanja (VET) na Balkanu, kroz kreiranje inovativnih, tržišno orijentisanih edukativnih rješenja, koja će promovisati razvoj zelenih i održivih vještina među preduzetnicama, prižiti im mogućnost stručne edukacije u navedenim segmentima i umrežavanje.

Projekat je fokusiran na izazove koji postoje na Balkanu i Turskoj, a koji obuhvataju nizak kvalitet obrazovanja i stručnog osposobljavanja, visok nivo nezaposlenosti, posebno žena i ranjivih kategorija, neusklađenost vještina sa potrebama tržišta rada, nedostatak zelenih inicijativa.

U naredne dvije godine projekat će realizovati Udruženje poslovnih žena Grčke (SEGE) u partnerstvu sa Asocijacijom poslovnih žena Crne Gore, Udruženjem poslovnih žena u Bosni i Hercegovini, Asocijacijom poslovnih žena Sjeverne Makedonije, Udruženjem industrijskih ekologa iz Albanije, Ekonomskom komorom žena Albanije, Udruženjem preduzetnica iz Turske (KAGIDER) i Institutom za karijerno obrazovanje Best iz Austrije.

“Dodatno, implementacija ovog projekta će unaprijediti kvalitet i relevantnost sistema obrazovanja i stručnog osposobljavanja (VET) razvijanjem responzivnijih i inkluzivnijih mehanizama koji zadovoljavaju potrebe tržišta rada kroz saradnju i razmjenu dobrih praksi među pružaocima usluga u segmentu stručnog obrazovanja, poslodavcima, kreatorima politika i ostalim zainteresovanim stranama”, navodi se u saopštenju Asocijacije poslovnih žena Crne Gore.

Projekat će, kako se dodaje, podržati razvoj inovativnih nastavnih programa, metoda i alata za pružanje usluga u segmentu stručnog obrazovanja, tržišno specifičnih obrazovnih rješenja i kroz kreiranje online platforme omogućiti kontinuirano učenje i umrežavanja žena u čitavom regionu Balkana i Turske.

“Kroz unapređenje vještina, kompetencija i stavova sadašnjih i budućih preduzetnica, jačanje saradnje i razmjenu između različitih aktera u preduzetničkom ekosistemu, projekat G-FEB će doprinijeti društvenom i ekonomskom razvoju regiona Balkana”, navodi se u saopštenju.

Više informacija o projektu može se pronaći na FB strani G-FEB — Zelena tranzicija ženskih biznisa na Balkanu https://www.facebook.com/profile.php?id=61555534215680 i LinkedIN profilu https://www.linkedin.com/company/101529778/admin/feed/posts/

