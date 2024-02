Po osnovu 47 pasoša uplaćeno u novembru 4,7 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na namjenski račun za razvoj manje razvijenih opština uplaćeno je 4,7 miliona EUR u prvih deset dana novembra prošle godine po osnovu 47 odobrenih takozvanih zlatnih pasoša, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Iz te nevladine organizacije (NVO) su rekli da od tada nema uplata od ekonomskog državljanstva i nije poznato gdje se sada sliva novac od prodaje pasoša i za koje tačno svrhe će na kraju biti potrošen.

Taj period poklapa se sa početkom rada nove Vlade, dok podaci ASP-a pokazuju da je sa ovog namjenskog računa u državni trezor 9. novembra prebačeno nepunih 8,6 miliona EUR, a samo dva dana kasnije na računu se više ne registruju uplate od zlatnih pasoša.

„U isto vrijeme, Agencija za investicije, kod koje se nalazi ovaj namjenski račun, prvi put je sakrila imena aplikanata, koji su dobili ekonomske pasoše u prvih deset dana novembra prošle godine, a bez bilo kakvog obrazloženja zašto je promijenila praksu u odnosu na ranije periode, kada je dostavljala potpunu informaciju, uključujući imena osoba koja su dobila pasoše“, navodi se u saopštenju.

ASP će, kako se dodaje, podnijeti žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama zbog otkvog sakrivanja informacija.

Prema podacima u posjedu ASP-a, u prošloj godini je sa namjenskog računa za razvoj manje razvijenih opština u državni trezor prebačeno 63,2 miliona EUR.

„Program ekonomskog državljanstva, kojeg je Evropska unija oštro kritikovala, pokrenula je 2020. godine vlada Demokratske partije socijalista donoseći odluku o kriterijumima, načinu i postupku izbora osobe koja može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore“, rekli su iz ASP-a.

Ta odluka prestala je da važi krajem 2022. godine, ali je do kraja te godine bio podnijet veliki broj zahtjeva za dobijanjem ekonomskih pasoša, za koje je saopštavano da se radi o više stotina. Jedan takav pasoš plaćao se 100 hiljada EUR.

„Iako se kontinuirano govorilo da novac treba da se iskoristi za razvoj manje razvijenih lokalnih samouprava, odlukom bivše manjinske vlade je 13 opština na sjeveru zemlje trebalo da dobije samo po milion EUR za svoj infrastrukurni razvoj, a moći će da ih koriste za projekte za koje nije obezbijeđena predpristupna pomoć od EU“, navodi se u saopštenju.

Odobrenih 13 miliona za infrastrukturni razvoj nerazvijenih opština je tek petina od ukupne prikupljene sume od 63,2 miliona EUR od zlatnih pasoša.

„Iz Brisela se već dugo upozorava da šeme ekonomskih državljanstava predstavljaju rizik za pranje novca, utaje poreza, finansiranje terorizma, za korupciju“, zaključuje se u saopštenju.

