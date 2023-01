Po nalogu SDT-a uhapšena bivša službenica CKB-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Uprave policije danas su, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, lišili slobode bivšu zaposlenu Crnogorske komercijalne banke (CKB), D.S. zbog sumnje da je izvršila krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i falsifikovanje službene isprave.

Specijalno policijsko odjeljenje Uprave policije je lišilo slobode D.S. zbog osnova sumnje da je, kao odgovorno lice u CKB-u, u periodu od 2010. do sredine februara prošle godine, učinila produžena krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i falsifikovanje službene isprave.

Iz SDT-a su kazali da će D.S. biti sprovedena državnom tužiocu, radi saslušanja u svojstvu osumnjičene.

Državni tužilac i portparol SDT-a, Vukas Radonjić, kazao je da će SDT o svojim daljim radnjama i stanju postupka blagovremeno obavještavati javnost.

“Posebno ističem da su državni organi, mediji, udruženja građana, javne ličnosti i druga lica dužni da se pridržavaju pretpostavke nevinosti i da svojim javnim izjavama o postupku koji je u toku ne vrijeđaju druga pravila postupka i prava lica protiv kojih se postupak vodi”, naveo je Radonjić u saopštenju.

