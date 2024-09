Plantaže osvojile šest zlatnih medalja u Beču

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vina kompanije Plantaže osvojila su ukupno osam medalja na najvećem vinskom takmičenju na svijetu AWC 2024 u Beču, čime nastavljaju da potvrđuju, kako su rekli u kompaniji, status lidera na međunarodnoj vinskoj sceni.

U konkurenciji 10,82 hiljade vina iz 41 zemlje, Plantaže su iznova zablistale, osvojivši šest zlatnih i dvije srebrne medalje.

“Zlatnim medaljama okitili su se Vranac Pro Corde 2021, Vladika 2020, Epoha 2019, Vranac Barrique 2019, Vranac Reserve 2016, Stari podrum Terroir 2018, dok su srebrom nagrađeni Malvazija 2023 i Premijer 2016”, navodi se u saopštenju.

Ujedno, i na ovom takmičenju, titula najbolje vinarije iz Crne Gore pripala je Plantažama.

AWC Vienna, najveće i najznačajnije vinsko takmičenje na svijetu, odobreno od strane Evropske unije, još jednom je potvrdilo vrhunski kvalitet vina Plantaža.

“Osvojiti šest zlatnih medalja na takmičenju kao što je AWC Vienna, u konkurenciji sa najboljim vinima svijeta, velika je čast i priznanje. Osvojene medalje dodatno osnažuju naš slogan “Vina kojima svijet vjeruje” i potvrđuju da Vranac, kao naša autohtona sorta, stoji rame uz rame sa najvećim svjetskim sortama na međunarodnoj vinskoj sceni”, kazali su iz kompnije.

Medalje, kako su naveli, dokazuju da je crnogorski Vranac ne samo kvalitetan, već i izuzetno cijenjen na globalnom nivou, što je ogromno priznanje ne samo za Plantaže, već i za cijelu crnogorsku vinsku industriju.

