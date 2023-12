Planirali subvencije poljoprivrednicima i ženama preduzetnicama

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Predlogom budžeta Prijestonice Cetinje za narednu godinu, koji je projektovan na rekordnih 11,5 miliona EUR, planirane su subvencije za podršku preduzetništvu, razvoju poljoprivrede i najranjivijim kategorijama stanovništva.

Vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Prijestonice, Savo Borozan, saopštio je da gradska uprava nastoji da ostvari rezultate na svim poljima ekonomskog, društvenog, socijalnog i kulturnog života u Prijestonici i razvija ambijent kakav Cetinje zaslužuje, te da je u tom smjeru i budžet za narednu godinu kreiran.

„Pored izdvajanja sredstava za obezbjeđivanje redovnog poslovanja i unapređenje socijalne i dječije zaštite kroz program Vrtić za sve, kao i naknadu troškova medicinski potpomognute oplodnje, predlogom budžeta za narednu godinu projektovana su sredstva za razvijanje servisa i pružanje podrške novim i postojećim biznisima, poljoprivrednicima, ženama preduzetnicama i svim ranjivim kategorijama stanovništva sa teritorije Prijestonice“, naveo je Borozan.

Po prvi put su sredstva kao podrška novim biznisima, razvoju ženskog preduzetništva i poljoprivrede, planirana budžetom Prijestonice za ovu godinu, a za tu namjenu bilo je opredijeljeno 100 hiljada EUR.

S tim u vezi, tokom prethodnih mjeseci sprovedene su zakonom utvrđene procedure za raspodjelu tih sredstava, odnosno raspisani javni pozivi i potpisani ugovori sa korisnicima sredstava.

„Subvencije za podršku preduzetništvu i razvoj poljoprivrede, koja su prvi put bila predviđena budžetom Prijestonice za ovu godinu, planirali smo u još većem iznosu za narednu, od 120 hiljada EUR. Dodatno, ovogodišnjim planom budžeta planirali smo prvi put i subvencije za najranjivije kategorije stanovništva, u cilju pružanja pomoći u obezbjeđivanju osnovnih životnih potreba“, dodao je Borozan.

On je zaključio da sve navedene stavke budžeta govore u prilog činjenici da je isti kreiran po mjeri svih građana Prijestonice, vodeći računa o unapređenju uslova života, kao i o njihovim i potrebama grada.

