Plan rasta mehanizam za pokretanje reformi i poboljšanje kvaliteta života

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Plan rasta Evropske unije (EU) za Zapadni Balkan biće efikasan mehanizam za pokretanje reformi i poboljšanje kvaliteta života građana, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je na ministarskom sastanku Plan rasta: rast i konvergencija za Zapadni Balkan, koji je održan u Tirani, kazala da Crna Gora veoma cijeni najavljenu dodatnu podršku kroz novi Plan rasta.

“Vjerujemo da će to biti efikasan mehanizam za pokretanje reformi koje su potrebne da se naš proces pristupanja vrati na pravi put, ali i da pokažemo našim građanima da pored svakodnevnih političkih razgovora, pristupanje EU je zapravo najbolji način da kroz intenzivan rad i konkretne, vidljive rezultate poboljšamo kvalitet života”, rekla je Gorčević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, Gorčević predstavila je reformske mjere, aktivnosti, indikatore i rezultate koje je Crna Gora planirala kroz nacrt Reformske agende za Instrument EU za reformu i rast.

Ona je podsjetila da je Vlada usvojila nacrt Reformske agende početkom decembra prošle godine, koji sadrži osnovne mjere u četiri oblasti politike i 22 podoblasti sa oko 90 reformskih mjera.

„Tokom januara ove godine formulisali smo više od 300 aktivnosti, kao neophodne korake potrebne za sprovođenje reformskih mjera u četiri prioritetne oblasti politike: poslovno okruženje i razvoj privatnog sektora, digitalna i energetska/zelena tranzicija, razvoj ljudskog kapitala i vladavina prava“, kazala je Gorčević.

Kako je objasnila, Crna Gora je, i prije usvajanja novog, veoma ambicioznog plana, predložila EU partnerima da je, zbog veoma zahtjevnog, složenog i skupog seta reformi koje su potrebne u okviru procesa pristupanja EU, potrebno povećanje podrške EU kako bi se podržala crnogorska ekonomija i intenzivirao ekonomski rast.

Gorčević je kazala da postoji nesumnjiva posvećenost pripremi Reformske agende i saradnji sa Evropskom komisijom, koja će biti potrebna za sprovođenje Plana rasta.

“U slučaju Crne Gore, ukupan iznos potencijalnih sredstava je 413 miliona EUR, raspoređenih na sljedeći način: 137 miliona kroz EU grant i 275 miliona kroz povoljne kredite“, saopštila je Gorčević.

Iz MEP-a su kazali da je sastanak, koji se po drugi put održava u Tirani, bio je prilika da ministri evropskih poslova Zapadnog Balkana razmijene mišljenja o trenutnom statusu pripreme država za učešće u Planu rasta EU za Zapadni Balkan, kao i o koracima za približavanje jedinstvenom tržištu Unije.

“Ministri su razmotrili trenutno stanje po pitanju pripreme Reformske agende i analizirali planirane reformske mjere i način na koji će njihovo sprovođenje doprinijeti postizanju ubrzane ekonomske konvergencije za region”, navodi se u saopštenju.

