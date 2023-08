Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi kompjuterizovani tranzitni sistem (NCТЅ) treba da pruži podršku procеsu modernizacije javne uprave primjenom zajedničkog tranzitnog postupka, uz istovremeno uvođenje moderne arhitekture i tehnologije u carinѕki informacioni siѕtem, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

Oni su kazali da će se na taj način ispuniti uslovi za pristupanje Crne Gore konvencijama o zajedničkom tranzitпom postupku i o pojednostavljenju formalnoѕti u trgovini robom, što je jedno od završnih mjerila Рodglavlja 29-Сarinѕke unije.

„Pristupanje Crne Gore konvencijama je od višestrukog značaja za državu, jer će crnogorskim privrednicima omogućiti da postanu konkurentniji na evropskom tržištu, uz povećanje broja tranzita kroz Crnu Goru što će uticati na rast prihoda“, rekli su iz PKCG.

Oni su dodali da primjena konvencija osigurava i uslove za jačanje borbe protiv carinskih prekršaja i sprečavanje korupcije, jer se najveći dio sprovođenja carinskih formalnosti obavlja automatski.

PKCG u saradnji sa Upravom prihoda i carina (UPC) od 2018. godine razmatra i prati razvoj NCTS-a, kako kroz sjednice Odbora udruženja špeditera, tako i kroz organizaciju obuka, u cilju adekvatne pripreme privrede za primjenu zajedničkog tranzitnog postupka.

Predavači na obukama bili su eksperti iz UPC, hrvatske carinske službe, kao i načelnici za tranzit i izvoz robe Uprave carina Srbije.

„Uspostavljanje zajеdničkog tranzita olakšaće trgovinu, osigurati brži protok robe, uvesti jednostavnije procedure, smanjiti troškove i povećati konkurentnast domaćih privrednika na evropѕkam tržištu“, naveli su iz PKCG.

Oni su kazali da će se kroz NCTS carinska deklaracija za tranzitni postupak podnositi elektronskim putem, što znači da će se formalnosti propisane u okviru carinskih propisa sprovoditi elektronskom razmjenom podataka, bez podnošenja papirne dokumentacije.

Tranzitni postupak će se, kako su objasnili iz PKCG, obavljati jednom elektronski podnijetom tranzitnom deklaracijom i jednom garancijom, koje će važiti tokom cijelog prevoza robe, u državama potpisnicama konvencija, sve do odredišta.

„Na taj način postaviće se osnova za novi modernizovani informacioni sistem carinske službe. Osim NCTS-a, razviće se i sistem upravljanja garancijama i sistem upravljanja rizikom, u skladu sa zahtjevima koje propisuje Evropska komisija, kako bi se obezbijedila zaštita fiskalnih i finansijskih interesa države. Takođe, razviće se i moduli bez kojih aplikacija za tranzitni postupak ne bi mogla da funkcioniše, kao na primjer portal za privrednike, preko kojeg će privredni subjekti podnositi carinsku deklaraciju za tranzitni postupak i sistem za autorizaciju korisnika“, rekli su iz PKCG.

PKCG i UPC, kako su najavili, od septembra nastavljaju intenzivne obuke kako bi se privrednici upoznali sa mehanizmima rješavanja konkretnih izazova iz prakse i na adekvatan način pripremili za punu primjenu NCTS-a.

