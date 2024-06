Pitanje Željezare riješiti na kvalitetan način

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pitanje Željezare treba riješiti na kvalitetan način, a ne po svaku cijenu, mimo pravila i zaobilaženjem institucija, saopštio je ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović.

On je gostujući u 24 sata Televizije E kazao da ponuda firme 8B Capital, kontroverznog biznismena Igora Šamiza, za zakup pogona Željezare, nije bila po propisima.

Mujović je objasnio da riječ je o dva člana ponuđenog ugovora, na što je skrenula pažnju i Zaštitnica imovinskih prava.

“Obaveza Šamiza bila je da pokrene proces proizvodnje u Čeličani i Kovačnici i stavi ih u pogon za 12 mjeseci. Nakon početka procesa proizvodnje, odnsono uspostavljanja kontinuiteta u proizvodnji, Šamiz je nakon određenog vremenskog perioda mogao da napusti taj posao i za to je Elektroprivreda (EPCG) bila u obavezi da mu plati nekih 90 odsto njegovih ulaganja, ili pet miliona EUR – dakle nezakonito. Drugo što je predložio Šamiz je da uloži 25 miliona EUR plus jedan euro i da nakon toga imovina Željezare postaje njegova. To je, opet, nezakonito”, naveo je Mujović.

Druga kompanija koja je bila zainteresovana za Željezaru sa sjedištem u Luksemburgu, Duferco, je, prema mišljenju Mujovića, referentna i kredibilna. No, nedavni razgovor sa njihovim predstavnicima bio je, kako je naveo, surovo iskren i otrežnjujuć.

“Oni su postavili veliki znak pitanja ispred isplativosti. Za strateško partnerstvo u Željezari od Vlade su tražili ulaganje od 120, 130 miliona EUR za vremenski period od pet do šest godina. Za taj period Željezara bi trebalo da postane profitabilno preduzeće. Direktno sam ih pitao koje su njihove garancije da će se to dogoditi. Odgovorili su da je nivo vjerovatnoće da će uspjeti 25 do 35 odsto. E sad, ja vas pitam da li imate hrabrosti da uđete u strateško partnerstvo koje košta 120, 130 miliona, a stepen izvjesnosti uspjeha od 25 do 35 odsto. Nijesam na to spreman”, poručio je Mujović.

Mujović je rekao da je, kada je preuzeo ministarsku funkciju, zatekao katastrofalno stanje u Solar gradnji, sa viškom radnika, dugovima, parazitskim životom na račun EPCG.

On je saopštio da je njegov razgovor sa izvršnom direktoricom, Valerijom Saveljić, bio vrlo otvoren.

“Rekao sam joj da su primili radnike, da nema otpuštanja i da želim da se nađe način kako te radnike zbrinuti, naći mehanizme kako da ih uposlimo. Rekao sam joj da se ne treba vezivati samo za projekte EPCG, već da treba izaći ne svjetsko tržište. Mislim da je ona vrlo korektno shvatila moju poruku i pokušali su da nađu anražaman u sklopu kojeg bi monteri Solar gradnje svoje znanje pokušali da unovče na međunarodnom tržištu”, rekao je Mujović.

On tvrdi da kompanija Kaldera, strateški partner Solar gradnje, koja je na crnoj listi Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD), u trenutku potpisivanja sporazuma o poslovno – tehničkoj saradnji, to nije bila.

“Ta ista kompanija (Kaldera), kao strateškog partnera ima Siemens. Ima li referentnije evropske kompanije od te? Nijesmo mi Njemačka, nijesmo mi neko ko može da bira. Nije Solar gradnja toliko referentna, izgrađena institucija da svi trče za njom. Želim samo da budem objektivan. Ugovor je potpisan, ali zar mislite da posle svog truda koji smo kao Vlada uložili da dođemo do IBAR-a, da pokažemo spremnost u evropskim integracijama, da ću ja nešto podržati što je kontra toga? Odmah da prekinemo bilo kakve insinuacije na tu temu. Ako je bilo što sporno, ugovor je nevažeći od ovog momenta”, poručio je Mujović.

Mujović smatra da se komapnija Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) , koja ima monopol u distribuciji, a sa višemilionskim je gubitkom i dva dupla negativna mišljenja Državne revizorkse institucije (DRI), mora rehabilitovati.

“Oni ne smiju da se odriču regulatorno dozvoljenog prihoda, ne smiju raditi nekakve stvari koje su direktno u korist njihove štete. CEDIS mora odgovoriti na negativno mišljenje DRI. Za to imaju zakonski rok. Mislim da novi menadžment u CEDIS-u, sa tehničkog aspekta, ide u dobrom pravcu,” smatra Mujović.

Govoreći o nedavnom nestanku struje u većem dijelu regiona, Mujović je objasnio da će istraga, koja može trajati pet, šest mjeseci, pokazati što je bio uzrok incidenta.

On je poručio da Crna Gora nije izolovan sistem, već dio interkonekcije, ali da ispad nekog voda u Crnoj Gori nema potencijal da ugrozi čitav region.

“Ako se desio ispad tog voda, uz to se moralo desiti još nekoliko simultanih aktivnosti, simultanih ispada koji su učinili da cijela situacija bude takva kakva jeste – ispad koji se nije desio u zadnjih 20, 30 godina”, kazao je Mujović.

Nije, kako je dodao Mujović, ideja da se iko štiti već, ukoliko se ispostavi da je neko u elektroenergetskom sistemu zbog neznanja ili neodgovornosti izazvao kratak spoj, tako nešto apsolutno treba kazniti.

“Pričati i osuđivati a ne znati cijelu pozadinu, niti kako čitava interkonekcija funkcioniše, je neozbiljno. Sistemi mogu da rade ili izolovano – što bi značilo da ne bi zavisili od bilo čega što se u regionu dešava, ili da smo dio interkonekcije, kao što Crna Gora jeste. Tada se se svi potresi ili oscilacije u regionu, u većoj ili manjoj mjeri, oslikavaju na Crnu Goru. Građani treba da znaju da se havarije i kvarovi, po pravilu, nikad neće desiti tokom lijepog proĺjećnog dana. Desiće se ili kada su ekstremno visoke temperature, ili za vrijeme veoma hladnih dana, kada je jako visoka potrošnja”, rekao je Mujović.

On je, govoreći o dobijanju IBAR-a, poručio da pravo da slavi ima ne samo Vlada, već čitava Crna Gora.

Mujović je dodao da je riječ o uspjehu ne samo 44. Vlade, nego svih koji su prethodno dali svoj doprinos.

Od kako je na čelu Ministarstva energetike i rudarstva, Mujović smatra da su napravljeni krupni iskoraci.

On je podsjetio da je usvojen Zakon o korišćenju energije iz obnovljivih izvora kojim se stvara stimulativan ambijent za ulaganja u energetski sektor.

Mujović je naveo da Zakon o sigurnosti snabdijevanja naftom i naftnim derivatima obavezuje na njihove rezerve, a da se materijalna sredstva EU iskoriste na najbolji mogući način.

U pripremi je Zakon o rudarstvu, a krajem mjeseca očekuje se i krovni dokument – Nacionalni energetski i klimatski plan, koji će definisati kako Crna Gora da postigne evropske ciljeve, odnosno, kako da smanji emisiju CO2 i poveća udio obnovljivih izvora u finlanoj potrošnji.

Na pitanje da li osjeća političke pritiske kada je riječ o upravljanju rudarsko-energetskim kompanijama, Mujović je odgovorio da na tako nešto nikada ne pristaje.

“Ja na pritiske ne pristajem. Pritisci, da se kolokvijalno izrazim, ne rade kod mene. Možete me pritiskati koliko god hoćete, ali ćete sa moje strane naići na zid”, zaključio je Mujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS