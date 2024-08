PG Sound proširio usluge produkcije uz kreditnu podršku IRF-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Firma PG Sound, koja se bavi rentiranjem profesionalne audio, video i rasvjetne tehnike, proširila je usluge produkcije uz kreditnu podršku Investiciono-razvojnog fonda (IRF).

Podgoričanin Obren Tošić, dugogodišnje bavljenje muzikom u grupi Rolly nastavio je sa druge strane scene. Koristeći tehniku benda, počinje da radi na poslovima ozvučenja događaja.

Kako je saopšteno iz IRF-a, prvu firmu registruje 2005. godine, a 2015. počinje sa radom firma PG Sound, koja se bavi rentiranjem profesionalne audio, video i rasvjetne tehnike.

„Samo to što sam bio muzičar, nekih 35 godina u grupi Rolly, pomoglo mi je bavljenje muzikom, ali sa druge strane stejdža. PG sound nastao je davne 1997. godine, na krilima ozvučenja koje je koristila moja grupa Rolly. Iz današnje perspektive to je izgledalo smiješno, ali smo imali znanje i znali da radimo sa onim što imamo“, kazao je Tošić koji je vlasnik PG Sound-a.

Osnovna djelatnost preduzeća je tehnička podrška u pozoršinoj, muzičkoj i produkciji u oblasti kulture (ozvučenje, bine, LED ekrani, velika rasvjeta i drugo), koju pruža tim od osam stalno zaposlenih i veliki broj eksternih saradnika.

U protekle dvije decenije, PG sound je pružio podršku najznačajnijim muzičkim i kulturnim događajima, a njihov kvalitet je prepoznat i van Crne Gore, pa ih regionalne muzičke zvijezde biraju za produkcijsku podršku.

„Radimo sa svim muzičarima iz regiona, i danas, kad kažu da tehniku radi PG sound, svi su vrlo zadovoljni i to je moj ponos, prije svega, ponosan sam na moje momke“, rekao je Tošić.

U jednom trenutku, zbog unapređenja ponude, za pomoć se obratio IRF-u, sa kojim je već ostvario uspješnu saradnju tokom korone kroz kreditnu liniju za likvidnost.

„Čovjeku iskrsne neki dobar momenat u kojem može da kupi osnovna sredstva. Taj momenat nam se desio u Barseloni prošle godine i krenuli smo sa jednom firmom koja je zastupnik najboljeg brenda u rentalu led displeja. Zbog poslovnosti i brzine, odlučili smo se za IRF, jer nam je i ranije pomogao u koroni, kad je naša djelatnost bila zabranjena“, kazao je Tošić.

On je istakao zadovoljstvo saradnjom i rado preporučuje IRF.

„U pitanju je nabavka Absen LED ekrana. Saradnja je bila ovako, lagano smo sve završili. Preporučio bih svakome da konkuriše, dobije kredit, čak su i kamate laganije nego u komercijalnim bankama“, naveo je Tošić.

Tošić ima ambiciozne planove i uskoro proširuje tim, čime PG Sound, od mikro, postaje malo preduzeće, koje prerasta u porodični biznis, sa tendencijom inoviranja usluga u skladu sa savremenim standardima produkcije.

