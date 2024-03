Petrić: Veća naplata prihoda najbolje demantuje kritičare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Veća naplata prihoda u januaru od planiranih za blizu pet miliona EUR i ostvarenje suficita budžeta još jedan je demanti na tvrdnje opozicije da su obećanja građanima nerealna, saopštio je poslanik Pokreta Evropa sad, Dražen Petrić.

“Upravo suprotno, naš budžet je fiskalno odgovoran i održiv”, naveo je Petrić u saopštenju.

On je ocijenio da je dobra dinamika naplate prihoda, pored već uvećanih minimalnih penzija na 450 EUR, sasvim realna i garant pune realizacije programa Evropa sad 2.

“Takav trend naplate pokazuje da će se tekući rashodi uspješno finansirati iz tekućih prihoda, a da će zaduženje biti iskorišćeno za vraćanje naslijeđenih dugova, kao i za kapitalne investicije, koje će stvoriti novu ekonomsku vrijednost”, poručio je Petrić.

Podaci Ministarstva finansija pokazali su da je u januaru, imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, ostvaren suficit budžeta u iznosu od 16,3 miliona EUR ili 0,2 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Ministarstvo je objavilo izvještaj o izvršenju budžeta za januar, u kojem se navodi da su preliminarni prihodi budžeta za navedeni period iznosili 153,5 miliona EUR ili 2,2 odsto procijenjenog BDP-a i veći 4,7 miliona ili 3,2 odsto od planiranih.

