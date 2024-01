PES: Za razliku od URA-e, Vlada ispunjava predizborna obećanja

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade i subjekti koji čine parlamentarnu većinu, za razliku od Građanskog pokreta (GP) URA, ispunjavaju predizborna obećanja, kazali su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz GP URA ranije su rekli da je nova vlada za praznike poklonila građanima veće cijene u marketima.

Iz PES-a su podsjetili da se obećanje lidera URA-e Dritana Abazovića, da će se formiranjem 43. vlade i sa korumpiranim kadrovima tadašnjeg Demokratske partje socijalista ubrzati evropski put, nije ispunilo.

“Zbog izostanka rezultata u procesu deblokade pravosudnih institucija, Crna Gora nije napredovala u procesu evropskih integracija, što stoji i u izvještaju Evropske komsije”, kaže se u saopštenju.

Kako su rekli iz PES-a, za veoma kratko vrijeme 44. Vlada i Skupština su isporučili konkretne rezultate u raznim oblastima, što, kako se dodaje, snažno pozdravljaju i međunarodni partneri.

“Da se pitala URA, danas ne bi imali ni uspješno završen popis, već vjerovatno bojkot pojedinih podržavalaca 43. Vlade, pa se izvjesno to pitanje ne bi riješilo brzo i efikasno”, navodi se u saopštenju.

Iz PES-a su rekli da su rebalansom budžeta obezbijedili da se do kraja prošle godine redovno servisira isplata penzija i plata, “što je bilo ugroženo enormnom potrošnjom Abazovićeve vlade”.

“Za sva prevarantska obećanja koja su dali prosvjetarima i ostalim zaposlenima u javnoj upravi, URA i Abazović pokušavaju da odgovornost delegiraju na novu vladu i to sa mjesta opozicije”, rekli su iz PES-a.

Oni su naveli da jeftine manipulacije kojima se služe URA i njen predsjednik istinite su koliko i tvrdnje da će se izborom 44. vlade zaustaviti borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i optužbe da Do Kvon finansira PES, što je, kako su rekli iz PES-a, kasnije demantovao i sam Abazović.

“Obezbijeđenim sredstvima u budžetu, bez zaduženja za povećanje minimalnih penzija i nastavak gradnje auto-puta uvertira su za brojne druge benefite koje će građani osjetiti u narednom periodu”, zaključuje se u saopštenju.

