Penzioneri očekuju pomoć države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nabavka ogrijeva za predstojeću zimu predstavlja veliki problem za mnoge građane, pogotovo penzionere, zbog čega oni sa sjevera s najnižim primanjima očekuju hitnu pomoć države.

Sa prvim hladnim danima ove jeseni na sjeveru je počela sezona grijanja, a pripreme za predstojeću zimu otežava činjenica da su cijene ogrijeva enormno porasle, prenosi portal RTCG.

Inflacija je učinila svoje pa većina građana strahuje, s obzirom na to da je za metar drva potrebno izdvojiti i do 80 EUR. Prosječno domaćinstvo na sjeveru za sezonu troši oko deset metara drva.

Situacija sa peletom ove zime je nešto povoljnija, jer cijena tone iznosi oko 260 EUR. Prosječno domaćinstvo nekada u toku grejne sezone potroši i četiri tone peleta, za šta je potrebno izdvojiti više od hiljadu EUR, dok deset metara drva košta oko 800 EUR.

Najugroženiji su penzioneri, pa su oni sa najnižim primanjima predali peticiju sa tri hiljade potpisa Vladi, da im omogući subvencije. Odgovora, međutim, još nema.

Predstavnik Udruženja penzionera, Marko Hajduković, kazao je da su penzioneri ogorčeni i jedva čekaju neku inicijativu kako bi krenuli u rješavanje gorućih problema, među kojima je i ogrijev.

Dok iz Vlade ćute, Fond PIO nudi pomoć.

“Fond PIO ima neku inicijativu, čuli smo, da nam da 500 EUR kao neki kredit pa da mi to poslije vraćamo. Mi od naše penzije ne možemo to da vraćamo, nama to nikako ne odgovara. Ako što hitnije ne reaguju sa tom subvencijom, mi ne možemo preteći i ostati živi u ovoj situaciji”, rekao je Hajduković.

Ukoliko nadležni hitno nešto ne preduzmu penzioneri sa sjevera spremni su, kako su kazali, i na proteste.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS