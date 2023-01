Penzije će povećati 2,5 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Penzije će od januara biti povećane 2,5 odsto, saopštio je za Radio Crne Gore vršilac dužnosti direktora Fonda penzijsko invalidskog osiguranja (PIO), Ranko Aligrudić.

Taj procenat, kako je objasnio, uslijedio je nakon što je Monstat objavio rast zarada za prethodni kvartal, kao i potrošačkih cijena, prenosi portal RTCG.

Uvećane januarske penzije biće isplaćene 20. februara. To je prvo usklađivanje penzija ove godine. Naredno je u maju, a treće u septembru.

U Crnoj Gori, od 1. januara, stupanjem na snagu dopuna Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, minimalna penzija iznosi 270 EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS