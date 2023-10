Pad nakon Powellovih komentara

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica znatno pale drugi dan zaredom jer prinosi na američke državne obveznice i dalje rastu i jer je predsjednik Federalnih rezervi (Fed), Jerome Powell kazao da bi kamate mogle biti dodatno povećane.

Dow Jones oslabio je 0,75 odsto, na 33.414 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,85 odsto, na 4.278 bodova, a Nasdaq indeks 0,96 odsto, na 13.186 bodova, prenosi Hina.

Negativno je na tržište dionica uticao dalji rast prinosa na američke državne obveznice. Prinosi na desetogodišnje obveznice dostigli su novi najviši nivo u posljednjih 16 godina od gotovo pet odsto.

A viši prinosi na obveznice smanjuju privlačnost dionica jer ulagačima nude dobre prinose bez ikakvog rizika.

Ulagače je pokolebao i Powell, koji je na jednom poslovnom skupu kazao da su centralni bankari oprezni po pitanju monetarne politike, nakon agresivnog povećanja kamata prošle godine, ali da bi zbog snažne ekonomije i tržišta rada kamate mogle biti dodatno povećane.

„Ulagači su se nadali da će Powell signalizovati da je Fed završio s povećanjem kamata, no on je praktično poručio da će trebati dodatno povećati kamate ako se inflacija zadrži na povišenim nivoima”, kazao je, potpredsjednik u firmi Wealthspire Advisors, Oliver Pursche.

U fokusu ulagača bili su i kvartalni poslovni rezultati kompanija.

Cijena dionice Netflixa skočila je više od 16 odsto, nakon što je ta kompanija objavila bolje nego što se očekivalo poslovne rezultate i najavila povećanje cijena za njene usluge u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Velikoj Britaniji i Francuskoj.

S druge strane, cijena dionice Tesle potonula je devet odsto jer je taj proizvođač električnih vozila objavio slabije kvartalne rezultate nego što su analitičari očekivali.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,17 odsto, na 7.499 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,33 odsto, na 15.045 bodova, a pariski CAC 0,64 odsto, na 6.921 bod.

