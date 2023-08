Pad indeksa za kraj sedmice

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Indeksi na njujorškim berzama u petak su pali.

Dobici dionica u prethodnih nekoliko dana izgubili su na zamahu, jer ulagači pažljivo proučavaju najnovije podatke s američkog tržišta rada, koji pokazuju da je ono snažno, iako se postupno hladi, prenosi SEEbiz.

Stopa nezaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u julu je smanjena 0,1 procentni poen na 3,5 odsto, a prošlog mjeseca je u ekonomiji i javnom sektoru otvoreno 187 hiljada neto novih radnih mjesta, objavilo je američko Ministarstvo rada.

Dow Jones indeks završio je trgovanje na 35.065,62 boda, što je 0,43 odsto manje nego u četvrtak.

Indeks 500 najvećih američkih kompanija S&P 500 oslabio je 0,53 odsto s vrijednošću od 4.478,03 boda.

Tehnološki indeks Nasdaq pao je 0,36 odsto na 13.909,24 boda.

