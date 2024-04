Pad indeksa i rast prometa na berzi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan pad oba indeksa i rast prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Međunarodni monetarni fond (MMF) zadržao procjenu rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na 3,7 odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 neznatno je oslabio na 980,81 poen, dok je MONEX blago pao na 14.615,76 bodova.

Promet je iznosio 296,5 hiljada EUR i bio je dva puta veći od prošlosedmičnog.

Pale su akcije Plantaža sedam odsto na 14,5 centi, Port of Adrie 1,5 odsto na 19,5 centi, Crnogorskog elektroprenosnog sistema 4,4 odsto na 1,3 EUR, Ulcinjske rivijere 2,4 odsto na četiri EUR, Jugopetrola blago na 12,32 EUR i Elektroprivrede neznatno na 5,22 EUR.

Rasle su dionice Crnogorskog Telekoma 1,1 odsto na 1,85 EUR.

Akcije Poslovno logističkog centra Morača, Luke Bar i kotorskog Napretka nijesu mijenjale vrijednost, pa su na kraju radne sedmice koštale 4,1 EUR, odnosno 35 centi i 5,12 centi.

Trgovano je i dionicama Hipotekarne banke, bjelopoljskog Imaka i Instituta crne metalurgije, koje su sedmicu završile na 100 EUR, odnosno 1,75 EUR i 95 centi.

MMF je u novim prognozama, objavljenim u utorak, zadržao procjenu rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na 3,7 odsto, dok je za narednu prognozirao rast od tri odsto.

Crnogorska ekonomija je, prema procjenama MMF-a, u prošloj godini porasla šest odsto.

MMF je prognozirao i da će inflacija u Crnoj Gori u ovoj godini iznositi 4,2 odsto, a naredne 2,7 odsto.

Sedmicu je obilježila i informacija o odbijanju ponude švajcarske kompanije 8B Capital za zakup nikšićke Željezare. Odluku o odbijanju ponude donijela je komisija sastavljena od predstavnika Elektroprivrede, Željezare i resornog ministarstva.

Predstavnici komisije tvrde da je ponuda nezadovoljavajuća i da švajcarska kompanija nije dostavila bankarske garancije.

Kompanija 8B Capital jedina je dostavila ponudu na tender za zakup Željezare, odnosno njenih pogona Čeličane i Kovačnice.

Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) ove sedmice je saopšteno da su u distributivnoj mreži tokom prvog kvartala ostvareni gubici 11,62 odsto električne energije, što je napredak u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 12,27 odsto.

Predstavnici CEDIS-a su naveli da kontinuirano sprovode aktivnosti u pravcu smanjenja gubitaka i povećanja efikasnosti i pouzdanosti distributivnog sistema.

Krajem sedmice objavljena je informacija da je njemačka kompanija Lidl kupila zemljište u Zeti za otvaranje prodavnice. Lidl je uputio i pismo namjere u kojem se navodi da želi da kupi 200 hiljada kvadrata u toj opštini, gdje bi otvorila logistički centar.

Predsjednik lokalne samouprave, Mihailo Asanović, kazao je da je za zemljište kod njih zainteresovana i kompanija Nelt, koja posluje u Srbiji.

Asanović je problematizovao to što Glavni grad neće da im prevede zemljište, zbog čega nije moguće da realizuju taj posao, a u međuvremenu su i oni razgovarali sa predstavnicima dvije kompanije.

Vlada je u četvrtak usvojila Program za unapređenje konkurentnosti privrede za ovu godinu, vrijedan tri miliona EUR, koji će biti fokusiran na jačanje proizvodne djelatnosti i transformaciju privrede ka digitalnom i zelenom poslovanju.

Ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, saopštio je da se taj program godinama implementirao, ali da su ga sada suzili i uradili malo drugačije, jer prethodni nijesu dali konkretne rezultate na tržištu.

Gjeloshaj je rekao da se prva programska linija odnosi na unapređenje proizvodnih kapaciteta.

„To je nešto što nedostaje Crnoj Gori, da podržimo domaću proizvodnju. Stav ove Vlade je da želimo da imamo više domaćih proizvoda, ne samo na našem tržištu, nego da oni budu konkurentni i da mogu da idu i za izvoz“, saopštio je Gjeloshaj.

