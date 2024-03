Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Vlada odlučila da ograniči marže za preko 500 artikala, kako bi smanjila njihove cijene, a time i inflatorni pritisak na građane.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je 1,5 odsto na 971,52 poena, a MONEX 0,8 odsto na 14.640,52 boda.

Promet je iznosio 15,53 hiljade EUR i bio je 31,3 odsto manji od prošlosedmičnog.

Premijer Milojko Spajić kazao je na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade da je inflacija u Crnoj Gori 100 odsto uvoznog karaktera, zbog čega je Vlada donijela odluku o ograničavanju marže za preko 500 arktikala, što je tri puta više nego što je urađeno u prethodnoj akciji vlade.

„To znači da se ne zaustavlja rast cijena tih proizvoda, nego se smanjuje njihova cijena. Prvi put otkad je inflacija došla u Crnu Goru, mi govorimo o smanjenju cijena proizvoda, čime će se smanjiti značajno inflatorni pritisak na građane“, rekao je Spajić.

On je naveo da se odlukom omogućava malim trgovačkim lancima, do 600 kvadrata kumulativno, da tu mjeru ne sprovode, jer su pod pritiskom i takva mjera bi mogla da ih diskvalifikuje sa tržišta.

Spajić je najavio da će se preko 500 artikala sa crvenom oznakom „limitirana cijena“ od utorka naći u trgovinama.

Ministar ekonomskog razoja, Nik Gjeloshaj, kazao je da je ideja bila da se tim najosnovnijim proizvodima koji će biti na ovoj listi limitira marža.

„Ne samo da ćemo limitirati mogućnost povećanja cijena, nego će doći i do pojeftinjenja velikog broja proizvoda. Trgovci će morati da ih obilježe u svojim marketima“, naveo je Gjeloshaj.

Odluka stupa na snagu objavom u Službenom listu, krajem ovog mjeseca i oročena je na dva mjeseca.

Najviše je poskupila dionica preduzeća TP Centar Ražnatović za promet, skoro 43 odsto na deset EUR.

Ojačali su i kotorski Napredak 23 odsto na 5,05 centi i Jugopetrol 0,5 odsto na 12,3 EUR.

Gubili su Solana “Bajo Sekulić” 20 odsto na 1,2 EUR, Institut “Simo Milošević” 5,2 odsto na 20 i Mehanizacija i programat 0,7 odsto na 1,52 EUR.

Pojeftinile su i dionice Plantaža i Port of Adria, po deset odsto na 17,3 centa, odnosno 18 centi.

Na gubtiku je bila i Luka Bar 8,3 odsto na 33 centa.

Preduzeće Veleprodaja zadržalo je cijenu akcije na 25 EUR.

Vlada je ove sedmice razmatrala situaciju u Institutu Igalo, ocjenjujući da za tu zdravstvenu ustanovu ima nade.

Potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu, Srđan Pavićević, poručio je da će Vlada uraditi sve da spriječi uvođenje stečaja u Institut „Simo Milošević“, čiji dug iznosi 25 miliona EUR,

„U ovom trenutku iskristalisao se jedan put koji ima svoju zakonitost. To je put spašavanja i restrukturiranja Instituta, odnosno splet finansijskih poteza da se kompanija izvede na zelenu granu“, rekao je Pavićević nakon sjednice Vlade.

On je dodao da su na tom putu tri pomoći.

„Prva je pomoć koja se odobrava ka jednokratna od 300 hiljada EUR, koja ne može biti uplaćena za zaposlene, nego u službu poslovanja Instituta. Ona je najava svega ostalog“, naveo je Pavićević.

On je kazao da je sledeći ozbiljniji korak intervencija države sa do deset miliona EUR, što je dobar finansijski šut kojim bi uradili ono što je neophodno, odnosno obezbijedili likvidnost i nastavak rada.

„Ta pomoć podrazumijeva da se daje jednom u deset godina i na period od šest mjeseci, za koji bi određena grupa eksperata napravila kvalitetan plan restrukturiranja Instituta, odnosno njegov ribrending“, saopštio je Pavićević.

Nakon tih šest mjeseci projekat bi, kako je objasnio, išao na verifikaciju Agenciji za kontrolu konkurencije.

„Ako ga prihvati, onda sve što je tamo projektovano može da se pretoči u praksu. Onda možemo da pričamo o velikim investicijama“, kazao je Pavićević.

Ove sedmice je probno otvoren i put Jezerine – Lubnice, dug 15 kilometara, kao i tunel Klisura od 2,8 kilometara. Režim probnog rada podrazumijeva da će saobraćaj biti omogućen svakim danom u periodu od sedam do 18 sati.

Vlada je usvojila i Agrobudžet za ovu godinu, vrijedan 75,06 miliona EUR, koji je veći nego prethodne. Izdvajanja su povećanja u skoro svim segmentima 15 do 30 odsto ili čak i više.

Iz nacionalnog budžeta biće izdvojeno 51,35 miliona EUR, iz donacija 15,56 miliona, a iz kreditnih sredstava 8,15 miliona EUR.

Takođe, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ove sedmice je objavilo prvi javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške u okviru IPARD III programa.

Vlada je imenovala i članove Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda (IRF), koje čine Predrag Drecun, Nina Vujošević, Mirjana Čizmović, Vladimir Vujović i Valentina Bjeletić.

Takođe, Vlada je odlučila da koncesionaru rudnika Brskovo, kompaniji Tara Resources, da rok od 60 dana da otkloni sve nepravilnosti iz Studije izvodljivosti, a u međuvremenu će voditi razgovore o sporazumnom raskidu ugovora.

