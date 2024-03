Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Monstat objavio da je crnogorski bruto domaći proizvod (BDP) porastao u četvrtom kvartalu 4,3 odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je 3,2 odsto na 986,45 poena, a MONEX 2,6 odsto na 14.765,96 boda.

Promet je iznosio 22,6 hiljada EUR i bio je 2,7 puta manji od prošlosedmičnog.

BDP je, prema preliminarnim rezultatima, u četvrtom kvartalu iznosio 1,75 milijardi EUR, dok je u istom periodu 2022. godine bio 1,59 milijardi EUR.

Sedmicu je obilježila vijest da je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila povoljan kredit od 200 miliona EUR za nastavak gradnje auto-puta od Mateševa do Andrijevice.

Premijer Milojko Spajić rekao je da su od EBRD-a dobili direktnu informaciju sa datumima izvođenja radova i rokovima koji to podrazumijevaju.

“Od njih smo dobili informaciju da su zainteresovani za nastavak gradnje auto-puta“, rekao je Spajić na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

On je najavio da bi uz kredit od 200 miliona EUR išao grant Evropske komisije (EK) koji bi činio 40 odsto te investicije, što je, prema procjenama, od 200 do 250 miliona EUR.

„Možete da zamislite koliki impakt će to imati na kapitalne investicije u Crnoj Gori, imajući na umu da je kapitalni budžet 240 miliona EUR ove godine. Od EK ćemo dobiti grant od 200 do 250 miliona EUR“, naveo je Spajić.

On je rekao da uslovi kredita još nijesu poznati, ali će biti jako povoljni i daleko ispod tržišnih.

Akcije Crnogorskog Telekoma su ove sedmice oslabile deset odsto na 1,8 EUR, Port of Adrie 9,1 odsto na 20 centi, a Jugopetrola 5,8 odsto na 12,24 EUR.

Sedmicu je obilježila vijesti da je pozitivan rezultat na crnogorskom bankarskom tržištu na kraju decembra prošle godine zabilježilo svih 11 poslovnih banaka, čiji je ukupan profit iznosio 145,97 miliona EUR.

Najveći profit od 55,57 miliona EUR ostvarila je Crnogorska komercijalna banka, za kojom slijede NLB i Adriatic banka sa dobitkom od 26,61 milion, odnosno 15,72 miliona EUR, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Centralne banke (CBCG).

Banke će tokom marta, a neke već od naredne sedmice, ponuditi niže kamatne stope na kredite građanima, dogovoreno je danas na sastanku guvernerke Centralne banke (CBCG) Irene Radović i uprave banaka koje posluju u Crnoj Gori.

“Imajući u vidu izazove sa kojima se suočavaju crnogorski građani i sa namjerom da doprinese očuvanju njihovog životnog standarda, CBCG je pokrenula, a poslovne banke podržale, inicijativu za snižavanje kamatnih stopa na kredite za građane”, navodi se u saopštenju CBCG.

Radović je kazala da vjeruju da će, osim povoljnosti za građane, ponuđene kreditne linije sa nižim kamatnim stopama podstaći jačanje tržišne konkurencije, što će otvoriti prostor za dodatne korekcije cjenovne politike banaka.

Dionice CG Produkta ojačale su ove sedmice čak 112,4 odsto na 21,24 EUR, Profit App-a 13,6 odsto na 18,18 EUR, a Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) blago na 1,27 EUR.

Akcije Elektroprivrede (EPCG) ojačale su 3,7 odsto na 5,32 EUR. Prosječan februarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 36,64 EUR, saopšteno je iz EPCG.

“Domaćinstva na Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju u vrijednosti od 18,79 EUR, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Tivtu, gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 46,8 EUR”, navodi se u saopštenju.

Dionice Veleprodaje i Luke Bar zadržale su se na prošlosedmičnih 25 EUR odnosno 36 centi.

Radnici ugostiteljskog sektora Instituta “Simo Milošević” od četvrtka su u štrajku, dok ostali segmenti te zdravstvene institucije prekidaju rad od 25. marta.

Od toga datuma će, kako je Vijestima saopštila predsjednica Sindikata Instituta, Marija Obradović, biti prekinut prijem pacijenata na svim odjeljenjima, osim dječjeg.

Ona je objasnila da su zaposleni u toj zdravstvenoj ustanovi novembarsku platu dobili 25. decembra prošle godine, a to je ujedno i posljednja koju su primili, pa im kasni isplata tri zarade.

Ugostiteljski sektor Instituta je odluku o štrajku najavio proteklih dana, dok su ostali segmenti odluku predali u srijedu.

Obradović je naglasila da je odluka o štrajku donijeta na osnovu sastanka Izvršnog odbora Sindikata.

